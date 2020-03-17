СМИ: Байден выигрывает праймериз в штате Вашингтон

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выигрывает на праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, прогнозирует телеканал NBC.
После подсчета 99% голосов он набирает 37,9%, в то время как его главный оппонент Берни Сандерс – 36,4%.
В штате Вашингтон распределяются голоса 89 делегатов.
Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.