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СМИ: Байден выигрывает праймериз в штате Вашингтон
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РИА Новости

СМИ: Байден выигрывает праймериз в штате Вашингтон

03:22 17.03.2020
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выигрывает на праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, прогнозирует телеканал NBC.
После подсчета 99% голосов он набирает 37,9%, в то время как его главный оппонент Берни Сандерс – 36,4%.
В штате Вашингтон распределяются голоса 89 делегатов.
Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в супервторник в Лос-Анджелесе
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