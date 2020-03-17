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2020-03-17T03:22+0300
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Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
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РИА Новости

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

03:22 17.03.2020
19982
© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом
© РИА Новости
Интернет-сайт с видеоконтентом. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок "Оптимум" на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки.
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В свою очередь, онлайн-кинотеатр Ivi сообщил на своей странице "ВКонтакте" о введении месячной подписки стоимостью 1 рубль для новых пользователей, акция продлится в течение месяца. Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа".
Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент. Аналогичное решение сроком на месяц принял онлайн-сервис more.tv.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.
В России в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан, заработает единая горячая линия. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.
Московская область
00:43Распространение нового коронавируса COVID-19
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6242139
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Эти кинотеатры мошенники. Требуют за 1 рубль вводить данные карты с тем что бы через 31 день либо 14 дней, автоматически продлить подписку но уже по обычной цене. Просто замануха на живца. Не ведитесь.
17 марта, 03:29
Дмитрий Ростовский
3210106
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