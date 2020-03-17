Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок "Оптимум" на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки.