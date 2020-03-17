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2020-03-17T03:21+0300
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Эксперты рассказали об отношении россиян к женщинам-водителям такси
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РИА Новости

Эксперты рассказали об отношении россиян к женщинам-водителям такси

03:21 17.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль такси едет в тоннеле
Автомобиль такси едет в тоннеле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль такси едет в тоннеле. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Половина россиян положительно относится к женщинам-водителям такси, среди их основных качеств респонденты отмечают аккуратность на дороге и вежливость в общении, при этом на готовность клиентов оставлять чаевые пол человека за рулем совершенно не влияет, показало исследование аналитиков "Авито Работы", организованное в преддверии Дня таксиста, который отмечают 22 марта.
На вопрос "Как вы относитесь к женщинам-водителям такси?" ответили "положительно" 48% респондентов, "отрицательно" – лишь 8%. При этом среди представительниц прекрасного пола первый вариант выбрали 54%, среди мужчин – 41%.
"Половина респондентов отметила, что женщины-водители такси аккуратно ведут себя на дорогах, причём мужчины подчёркивали это чаще женщин (55% против 46%). Также, по мнению большинства жителей страны (58%), для таксисток характерны опрятность и вежливость в общении с клиентом, в частности чистота автомобиля, спокойная музыка, приятная беседа. Только 3% респондентов отметили, что у женщин чаще встречается агрессивное вождение и 1% сообщил о грубости в общении при выполнении заказа, причём из респондентов-мужчин никто не отметил грубость или назойливость со стороны водителей-женщин", - говорится в результатах исследования, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
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Треть россиян, как показало исследование, вовсе не видят разницы между мужчинами и женщинами в поведении на дороге. На вопрос "Если у вас будет возможность выбрать водителя, предпочтёте ли вы водителя женского пола?" половина ответила, что им все равно. Хотя женщины все же более склонны к тому, чтобы выбрать водителя своего же пола (19% против 9%). Не влияет пол и на готовность клиентов оставлять чаевые.
Что касается регионов, наибольшее количество тех, кто позитивно относится к женщинам-водителям такси, аналитики отметили в Уральском федеральном округе (57% респондентов). Там же водителя женского пола предпочтет 34%. Больше всего негатива зафиксировано в Центральном федеральном округе (14%). Здесь сразу 44% ответили, что предпочтут водителя мужского пола, если будет возможность выбора.
В исследовании приняли участие 5 тысяч человек со всей России в возрасте от 18 лет. Оно проводилось методом онлайн-опроса, статистическая погрешность составляет 1,38%.
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