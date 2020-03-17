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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T03:19+0300
https://ria.ru/20200317/1568703308.html
Мексика просит Сальвадор уточнить сведения о зараженных авиапассажирах
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Мексика просит Сальвадор уточнить сведения о зараженных авиапассажирах

03:19 17.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард обратился в Twitter к президенту Сальвадора Найибу Буккеле с просьбой уточнить информацию о зараженных новым коронавирусом пассажирах на рейсе авиакомпании Avianca, из-за которой Сальвадор запретил принимать пассажирские самолёты.
"Могли бы вы рассказать нам, что за 12 случаев коронавируса вы упоминаете и где они подтверждены? Это было бы ответственным в данном и последующих случаях", - написал Эбрард.
Министр подчеркнул, что упомянутый рейс в Сальвадор был отменен из-за отмены всех рейсов в эту страну.
Ранее президент Сальвадора Найиб Буккеле заявил о запрете принимать в аэропорту страны иностранные пассажирские самолеты до внедрения соответствующих угрозе коронавируса протоколов безопасности и обвинил власти Мексики в безответственном отношении к эпидемии нового коронавируса, поскольку получил информацию о летящих из Мексики 12 пассажирах авиакомпании Avianca с подтверждённым диагнозом COVID-19.
На прошлой неделе Буккеле в связи с угрозой коронавируса распорядился поднять до максимального уровень тревоги в стране и разместил на границе солдат, угрожая тюрьмой всем без исключения ее нарушителям. Позднее парламент по просьбе правительства утвердил в Сальвадоре режим чрезвычайной ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19МексикаСальвадорВ мире
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