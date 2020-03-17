Мексика просит Сальвадор уточнить сведения о зараженных авиапассажирах

МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард обратился в Twitter к президенту Сальвадора Найибу Буккеле с просьбой уточнить информацию о зараженных новым коронавирусом пассажирах на рейсе авиакомпании Avianca, из-за которой Сальвадор запретил принимать пассажирские самолёты.
"Могли бы вы рассказать нам, что за 12 случаев коронавируса вы упоминаете и где они подтверждены? Это было бы ответственным в данном и последующих случаях", - написал Эбрард.
Министр подчеркнул, что упомянутый рейс в Сальвадор был отменен из-за отмены всех рейсов в эту страну.
Ранее президент Сальвадора Найиб Буккеле заявил о запрете принимать в аэропорту страны иностранные пассажирские самолеты до внедрения соответствующих угрозе коронавируса протоколов безопасности и обвинил власти Мексики в безответственном отношении к эпидемии нового коронавируса, поскольку получил информацию о летящих из Мексики 12 пассажирах авиакомпании Avianca с подтверждённым диагнозом COVID-19.
На прошлой неделе Буккеле в связи с угрозой коронавируса распорядился поднять до максимального уровень тревоги в стране и разместил на границе солдат, угрожая тюрьмой всем без исключения ее нарушителям. Позднее парламент по просьбе правительства утвердил в Сальвадоре режим чрезвычайной ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.