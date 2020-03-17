Эксперты предупредили о начале "кибер-коронавируса"

По его словам, мошенники в качестве приманки используют тему коронавируса - одна из зафиксированных спам-кампаний имитирует рассылки от Всемирной организации здравоохранения.

"Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников", - пояснил Игнатьев.

"Чтобы избежать мошенничества, пользователям желательно установить системы безопасности на свое устройство - она обнаружит и заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навредить", - рекомендует Луис Корронс из компании Avast.

Эксперт посоветовал быть бдительными, с письмами, в которых упоминается тема коронавируса. "Если ссылка в письме вас заинтересовала, наберите ее в браузере, а не переходите по ней", - добавил он.