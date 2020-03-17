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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T04:54+0300
https://ria.ru/20200317/1568703266.html
Эксперты предупредили о начале "кибер-коронавируса"
https://cdn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1036x0_80_0_0_daf1362316c255e6eeba9f3e93fc1312.jpg
РИА Новости

Эксперты предупредили о начале "кибер-коронавируса"

03:15 17.03.2020 (обновлено: 04:54 17.03.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете – злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма "от ВОЗ", ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА Новости IT-эксперты.
"Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас действительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в день", - заявил руководитель группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев.
По его словам, мошенники в качестве приманки используют тему коронавируса - одна из зафиксированных спам-кампаний имитирует рассылки от Всемирной организации здравоохранения.
"Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников", - пояснил Игнатьев.
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Опасность этой схемы в том, что она выглядит более реалистичной, чем другие, например, кампания якобы от Всемирного банка или МВФ, в которой предлагается направить пожертвования тем, кто из-за коронавируса теперь нуждается в деньгах, добавил он.

"Чтобы избежать мошенничества, пользователям желательно установить системы безопасности на свое устройство - она обнаружит и заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навредить", - рекомендует Луис Корронс из компании Avast.

Эксперт посоветовал быть бдительными, с письмами, в которых упоминается тема коронавируса. "Если ссылка в письме вас заинтересовала, наберите ее в браузере, а не переходите по ней", - добавил он.
"Смело удаляйте письмо от незнакомого отправителя, которое вы не ждали. Если вы получили письмо, в котором содержится ссылка, обязательно проверьте, куда она ведет. Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т.д.), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями", - добавил директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов.
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