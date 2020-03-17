Посольство призвало россиян в Испании скорее вернуться на родину

"Посольство внимательно следит за ситуацией с возвращением российских граждан на родину... Находимся в постоянном контакте с представителями российских авиакомпаний и почётными консулами России в Испании", - заявили в дипмиссии.

Там сообщили, что внимательно следят за ситуацией с возвращением российских граждан на родину. Сотрудники консульского отдела круглосуточно рассматривают экстренные обращения россиян, находящихся в Испании.

Россияне могут самостоятельно переоформить билеты авиакомпаний S7, "Россия" и "Победа", прекративших полеты из Испании, на билеты "Аэрофлота". Соотечественники, имеющие на руках билеты на рейсы "Аэрофлота" из городов Испании кроме Мадрида и Барселоны могут обменять свои билеты на рейсы из Мадрида.