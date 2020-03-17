Посольство призвало россиян в Испании скорее вернуться на родину

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российское посольство призывает сограждане как можно скорее покинуть Испанию из-за быстрого распространения коронавируса в королевстве, соответствующее сообщение опубликовано на сайте миссии.
"Посольство внимательно следит за ситуацией с возвращением российских граждан на родину... Находимся в постоянном контакте с представителями российских авиакомпаний и почётными консулами России в Испании", - заявили в дипмиссии.
Там сообщили, что внимательно следят за ситуацией с возвращением российских граждан на родину. Сотрудники консульского отдела круглосуточно рассматривают экстренные обращения россиян, находящихся в Испании.
"Наибольшее количество сигналов поступает от наших туристов, находящихся на Тенерифе (Канары). На данный момент зафиксировано около 150 таких обращений. В связи с тем, что большинство российских туристов предпочитают осуществлять поездки в Испанию не прибегая к услугам туроператоров, выясняем число россиян, находящихся на острове", - гласит релиз.
С момента введения в Испании особого режима 15 марта ряд авиакомпаний, включая испанских перевозчиков, прекратили полеты в Россию, и многие туристы при наличии обратных билетов этих авиакомпаний не могут покинуть остров. Однако до 20 марта с Тенерифе и из Барселоны ежедневно осуществляются полеты "Аэрофлота", напомнили в посольстве.
Россияне могут самостоятельно переоформить билеты авиакомпаний S7, "Россия" и "Победа", прекративших полеты из Испании, на билеты "Аэрофлота". Соотечественники, имеющие на руках билеты на рейсы "Аэрофлота" из городов Испании кроме Мадрида и Барселоны могут обменять свои билеты на рейсы из Мадрида.
"Призываем российских туристов проявить ответственность и покинуть Испанию в возможно короткие сроки", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.