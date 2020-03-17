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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T05:08+0300
https://ria.ru/20200317/1568703224.html
Посольство призвало россиян в Испании скорее вернуться на родину
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654336_0:396:2936:2048_1036x0_80_0_0_edce2861690b668635d7eeae18552d45.jpg
РИА Новости

Посольство призвало россиян в Испании скорее вернуться на родину

03:11 17.03.2020 (обновлено: 05:08 17.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАвтобус медицинской бригады дежурит на площадии Пуэрто-День-Соль в Мадриде
Автобус медицинской бригады дежурит на площадии Пуэрто-День-Соль в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российское посольство призывает сограждане как можно скорее покинуть Испанию из-за быстрого распространения коронавируса в королевстве, соответствующее сообщение опубликовано на сайте миссии.
Ситуация в Испании, особенно в Мадриде, резко ухудшилась за последние дни. Общее число заболевших коронавирусом приближается к 8 тысячам, умерли 288 человек. Испания – вторая в Европе страна по числу заразившихся и жертв.

"Посольство внимательно следит за ситуацией с возвращением российских граждан на родину... Находимся в постоянном контакте с представителями российских авиакомпаний и почётными консулами России в Испании", - заявили в дипмиссии.

Там сообщили, что внимательно следят за ситуацией с возвращением российских граждан на родину. Сотрудники консульского отдела круглосуточно рассматривают экстренные обращения россиян, находящихся в Испании.
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"Наибольшее количество сигналов поступает от наших туристов, находящихся на Тенерифе (Канары). На данный момент зафиксировано около 150 таких обращений. В связи с тем, что большинство российских туристов предпочитают осуществлять поездки в Испанию не прибегая к услугам туроператоров, выясняем число россиян, находящихся на острове", - гласит релиз.
С момента введения в Испании особого режима 15 марта ряд авиакомпаний, включая испанских перевозчиков, прекратили полеты в Россию, и многие туристы при наличии обратных билетов этих авиакомпаний не могут покинуть остров. Однако до 20 марта с Тенерифе и из Барселоны ежедневно осуществляются полеты "Аэрофлота", напомнили в посольстве.
Россияне могут самостоятельно переоформить билеты авиакомпаний S7, "Россия" и "Победа", прекративших полеты из Испании, на билеты "Аэрофлота". Соотечественники, имеющие на руках билеты на рейсы "Аэрофлота" из городов Испании кроме Мадрида и Барселоны могут обменять свои билеты на рейсы из Мадрида.
"Призываем российских туристов проявить ответственность и покинуть Испанию в возможно короткие сроки", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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