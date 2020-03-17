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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T03:10+0300
https://ria.ru/20200317/1568703187.html
Эксперт считает опасения дефицита бытовых товаров безосновательными
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568695787_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9d89b62548ddcb50c213a6ed4c18f8d8.jpg
РИА Новости

Эксперт считает опасения дефицита бытовых товаров безосновательными

03:09 17.03.2020 (обновлено: 03:10 17.03.2020)
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© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяПокупательница в продуктовом магазине
Покупательница в продуктовом магазине
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Покупательница в продуктовом магазине
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Опасения возникновения дефицита в России обычных бытовых товаров, включая туалетную бумагу, безосновательны: объемы их производства и запасов достаточны, а пустые полки - если они и появляются – это следствие проблем с логистикой в отдельных магазинах, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Сообщения о росте спроса на различные товары, в основном - длительных сроков хранения, из-за опасений распространения коронавируса, появились в выходные. В соцсетях можно было видеть фотографии, на которых изображены опустевшие полки магазинов, где раньше стояли макароны, крупы, консервы или туалетная бумага.
"Разумеется, этого (дефицита санитарно-гигиенических изделий - ред.) не будет, для нехватки этой продукции нет совершенно никаких оснований. Производство в России достаточное, а потребление - напротив, ниже среднеевропейского уровня", - считает Березнюк.
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Он отметил, что ежегодное потребление санитарно-гигиенических изделий (к которым относится и туалетная бумага) в России составляет порядка 4-5 килограммов на человека, тогда как в Европе этот показатель находится на уровне 15 килограммов, а в США - 25 килограммов на человека в год.
По словам собеседника агентства, производство такой продукции в России достаточно диверсифицировано, кроме того, основные производственные площадки находятся в регионах страны. Кроме того, туалетная бумага относится к продукции с длительным сроком хранения, поэтому и у производителей, и у поставщиков, и у сетей есть возможности для формирования запасов.
В то же время временные трудности могут возникать у отдельных торговых объектов. "Например, если конкретный "магазин у дома" не имеет достаточно площадей, где можно было бы хранить товарные запасы - к концу дня продукция на полках может заканчиваться. Другой пример - менеджмент конкретного магазина не рассчитал спрос в конкретный день и не подготовил запасы. Но это частные случаи, которые вовсе не означают, что нужно бежать и запасаться бумагой", - заключил Березнюк.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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