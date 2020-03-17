В Италии у спекулянтов конфискуют маски и одноразовые перчатки

Согласно информации, распространенной в понедельник вечером финансовой гвардией, пользуясь ажиотажным спросом, спекулянты увеличивали цены на эти товары на 150-1000%. В отдельных случаях завышение отпускной цены составляло даже 4000-6000%. Так, обычные одноразовые хирургические маски с ограниченной защитой от вдыхания инфекционных частиц, которые стоят всего несколько центов, предлагались покупателям по цене от 50 до 80 евро.