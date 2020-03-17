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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T03:03+0300
https://ria.ru/20200317/1568703082.html
В Италии у спекулянтов конфискуют маски и одноразовые перчатки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440727_0:20:2949:1679_1036x0_80_0_0_6645631ef5027001cde379153db8800e.jpg
РИА Новости

В Италии у спекулянтов конфискуют маски и одноразовые перчатки

03:03 17.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 17 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники финансовой гвардии Италии с середины февраля конфисковали около 60 тысяч упаковок медицинских масок, одноразовых перчаток и флаконов дезинфицирующего геля, которые в связи с эпидемией коронавируса спекулянты продавали по многократно завышенной цене.
Согласно информации, распространенной в понедельник вечером финансовой гвардией, пользуясь ажиотажным спросом, спекулянты увеличивали цены на эти товары на 150-1000%. В отдельных случаях завышение отпускной цены составляло даже 4000-6000%. Так, обычные одноразовые хирургические маски с ограниченной защитой от вдыхания инфекционных частиц, которые стоят всего несколько центов, предлагались покупателям по цене от 50 до 80 евро.
Около 55 тысяч единиц медицинских материалов были конфискованы непосредственно в магазинах и на складах, тогда как еще 5 тысяч были перехвачены правоохранителями на таможенных пунктах.
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Сотрудникам финансовой гвардии удалось выявить 16 итальянских и 28 иностранных поставщиков этих товаров, которым теперь грозит наказание от шести месяцев до трех лет лишения свободы и штрафы от 516 до 25 822 евро за спекуляцию предметами первой необходимости. Нечистые на руку продавцы были обнаружены во многих областях Италии, но, прежде всего, в Ломбардии, Венето, Пьемонте, Кампании и Апулии. В числе иностранных поставщиков – предприниматели из Германии, Великобритании, Франции и Китая.
О последней по времени конфискации подобных медицинских материалов сообщила в понедельник вечером прокуратура Неаполя. В Кампании финансовые гвардейцы изъяли в одной из аптек 10 тысяч медицинских масок, которые в зависимости от типа продавались с завышением цены на 300-6000%. Все конфискованные изделия уже переданы в неаполитанскую больницу "Котуньо", которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний.
Ранее в понедельник миланская газета Corriere della Sera опубликовала интервью премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который заверил, что "финансовая гвардия будет жестко бороться со спекулятивным поведением тех, кто устанавливает нерыночные цены или наживается на преимуществах производства предметов первой необходимости".
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, обнародованным в понедельник главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксировано около 28 тысяч случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 2749 человек, число жертв достигло 2158.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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