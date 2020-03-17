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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T02:54+0300
https://ria.ru/20200317/1568702991.html
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693022_0:285:2523:1704_1036x0_80_0_0_d2a2833dd552f2ba5a3b6e491bf05306.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93

02:54 17.03.2020
15607
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИнфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге . Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Из них 86 случаев — завозные, остальные — контактные. Голикова уточнила, что четыре пациента уже выздоровели, еще 79 остаются на стационарном лечении: у подавляющего большинства заболевание протекает в легкой форме и без симптомов, двое находятся в состоянии средней тяжести из-за незначительной одышки.
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Вице-премьер поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на COVID-19 во все регионы, которые готовы принять их в своих лабораториях. Кроме того, Минтруд обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане, находящиеся на карантине, не теряли доход: деньги будут выплачивать авансом, до закрытия листа нетрудоспособности.
Также в России в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан. Заработает единая горячая линия. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.

Меры властей

Ранее правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая. Оно не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.
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Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, эти меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Он напомнил, что ограничения вызваны особыми обстоятельствами, и подчеркнул, что они носят исключительно временный характер.
Премьер-министр поручил к 18 марта подготовить план первоочередных действий, среди которых:
—меры по поддержке торговли, которые позволят сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача льготных кредитов для торговых предприятий;
—поддержка отраслей, которые оказались в затрудненной ситуации из-за распространения коронавируса, а также малых и средних предприятий;
—настройка регулирующих органов таким образом, чтобы они помогали бизнесу работать.
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Ограничение транспортного сообщения

Ранее "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения уже приостановил выполнение ряда рейсов. В их числе полеты в Салоники, Прагу, Цюрих, Копенгаген, Барселону, Осло, Вильнюс, Варшаву, Таллин и другие. Авиакомпания организует спецрейсы для возврата клиентов на родину и рекомендует пассажирам регулярно проверять статус бронирования на сайте перевозчика и электронную почту.
Аналогичные меры принимают и другие авиакомпании. О закрытии ряда рейсов ранее объявили "Уральские авиалинии" и S7.
Также с 17 марта отменены международные поезда, курсирующие между Россией, Украиной, Молдавией, Казахстаном из-за решений железных дорог этих стран в связи с коронавирусом. Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией и другими странами.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.
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