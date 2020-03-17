Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса , заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Из них 86 случаев — завозные, остальные — контактные. Голикова уточнила, что четыре пациента уже выздоровели, еще 79 остаются на стационарном лечении: у подавляющего большинства заболевание протекает в легкой форме и без симптомов, двое находятся в состоянии средней тяжести из-за незначительной одышки.

Вице-премьер поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на COVID-19 во все регионы, которые готовы принять их в своих лабораториях. Кроме того, Минтруд обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане, находящиеся на карантине, не теряли доход: деньги будут выплачивать авансом, до закрытия листа нетрудоспособности.

Также в России в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан. Заработает единая горячая линия. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф

Меры властей

Ранее правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая. Оно не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин , эти меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Он напомнил, что ограничения вызваны особыми обстоятельствами, и подчеркнул, что они носят исключительно временный характер.

Премьер-министр поручил к 18 марта подготовить план первоочередных действий, среди которых:

—меры по поддержке торговли, которые позволят сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача льготных кредитов для торговых предприятий;

—поддержка отраслей, которые оказались в затрудненной ситуации из-за распространения коронавируса, а также малых и средних предприятий;

—настройка регулирующих органов таким образом, чтобы они помогали бизнесу работать.

Ограничение транспортного сообщения

Ранее " Аэрофлот " на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения уже приостановил выполнение ряда рейсов. В их числе полеты в Салоники, Прагу, Цюрих, Копенгаген, Барселону, Осло, Вильнюс, Варшаву, Таллин и другие. Авиакомпания организует спецрейсы для возврата клиентов на родину и рекомендует пассажирам регулярно проверять статус бронирования на сайте перевозчика и электронную почту.

Аналогичные меры принимают и другие авиакомпании. О закрытии ряда рейсов ранее объявили "Уральские авиалинии" и S7.

Также с 17 марта отменены международные поезда, курсирующие между Россией, Украиной, Молдавией, Казахстаном из-за решений железных дорог этих стран в связи с коронавирусом. Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией и другими странами.

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