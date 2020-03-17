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Эксперт рассказал о панике на фондовом рынке в США
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РИА Новости

Эксперт рассказал о панике на фондовом рынке в США

02:50 17.03.2020 (обновлено: 04:56 17.03.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
© РИА Новости / Брайан Смит
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американские рынки прекратят раскачиваться и станут действовать рациональнее, по мере того как ФРС будет "закачивать" в них ликвидность, а правительство - реализовывать обещанные меры поддержки, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Американские биржи закрылись в понедельник обвалом до 13% на обеспокоенности коронавирусом и заявлениями президента Дональда Трампа о возможном приближении рецессии. Для крупнейшего американского фондового индекса Dow Jones это было худшим падением после "черного понедельника" 1987 года.

"Частично рынок обрушился из-за оброненной Трампом фразы о том, что пандемия в США может продлиться до августа или позже. Это усилило падение", - сказал Шостак.

Но если смотреть более глобально, то "рынок реагирует так потому что еще не увидел эффекта от мер по поддержанию ликвидности - больших покупок казначейских обязательств и ипотечных бондов еще не было, как и мер по поддержке отдельных отраслей и налоговых льгот", отметил эксперт.
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Ранее Федеральная резервная система объявила об обнулении базовой ставки. Кроме этого советник президента США заявил о готовности предоставить налоговых льгот на 800 миллиардов долларов, а сам Трамп пообещал меры поддержки авиакомпаниям и круизным компаниям.

"Логика рынка такова: регуляторы видят масштаб проблем и предпринимают радикальные меры, мы в ответ на это и паникуем. Причем продают и "защитные активы" - золото и драгметаллы, цены на которые ушли тоже вниз, что совсем нелогично", - объяснил инвестор произошедшее на рынке.

Однако, считает Шостак, по мере того как ФРС и другие регуляторы, в том числе китайский ЦБ, будут закачивать большие объемы ликвидности в финансовую систему, рынок будет приходить в себя и его поведение станет рациональнее.
"Паника уступит место здравому смыслу. Сколько времени на это понадобится - еще пару недель. А пока мы видим волатильность то в одну, то в другую сторону", - подытожил он.
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на здании телекомпании Fox News в Нью-Йорке
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