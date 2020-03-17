Россияне в Эквадоре хотят вернуться на родину из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар – РИА Новости. Консульство Консульство России Эквадоре находится на связи с россиянами, обратившимися за консультацией по вопросу своевременного возвращения на родину на фоне ограничений, вводимых латиноамериканской страной из-за коронавируса , сообщил РИА Новости представитель посольства.

"В связи с вводимыми администрацией Эквадора режимными ограничениями на пересечение государственной границы и нахождение в общественных местах, посольство занимается информированием пребывающих в стране соотечественников о принимаемых местными властями карантинных мерах", - отметил собеседник агентства.

"Консульский отдел загранучреждения поддерживает постоянный контакт с российскими гражданами, обратившимися за консультацией по вопросу их своевременного возвращения в Россию, который, на данный момент, находится в исключительной компетенции авиаперевозчиков, а также, в необходимых случаях, предоставляет посильную поддержку в решении указанных проблем", - добавил он.

Консульский отдел посольства дает рекомендации соотечественникам по порядку действий в складывающейся обстановке (по телефону и электронной почте), в случае необходимости ведет от их имени переговоры с представительствами авиакомпаний в Эквадоре, оформляет в срочном порядке документы для возвращения в Россию.

На данный момент подтверждено 58 случаев заболевания коронавирусом в стране, два человека погибли, анализы 273 человек в настоящее время проверяются.