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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T02:31+0300
https://ria.ru/20200317/1568702849.html
Россияне в Эквадоре хотят вернуться на родину из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_7024d27a5159507ef27841c429f4f433.jpg
РИА Новости

Россияне в Эквадоре хотят вернуться на родину из-за коронавируса

02:31 17.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Эквадор. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар – РИА Новости. Консульство России в Эквадоре находится на связи с россиянами, обратившимися за консультацией по вопросу своевременного возвращения на родину на фоне ограничений, вводимых латиноамериканской страной из-за коронавируса, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"В связи с вводимыми администрацией Эквадора режимными ограничениями на пересечение государственной границы и нахождение в общественных местах, посольство занимается информированием пребывающих в стране соотечественников о принимаемых местными властями карантинных мерах", - отметил собеседник агентства.
"Консульский отдел загранучреждения поддерживает постоянный контакт с российскими гражданами, обратившимися за консультацией по вопросу их своевременного возвращения в Россию, который, на данный момент, находится в исключительной компетенции авиаперевозчиков, а также, в необходимых случаях, предоставляет посильную поддержку в решении указанных проблем", - добавил он.
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Консульский отдел посольства дает рекомендации соотечественникам по порядку действий в складывающейся обстановке (по телефону и электронной почте), в случае необходимости ведет от их имени переговоры с представительствами авиакомпаний в Эквадоре, оформляет в срочном порядке документы для возвращения в Россию.
На данный момент подтверждено 58 случаев заболевания коронавирусом в стране, два человека погибли, анализы 273 человек в настоящее время проверяются.
Ранее Эквадор запретил все международные рейсы в аэропорты страны, закрыл наземные и морские пограничные пункты. Въезд иностранцев на территорию страны запрещен с 15 марта, эквадорцев – с 16 марта. Все приезжающие на территорию страны должны пройти обязательный карантин. Запрещены массовые мероприятия, в том числе религиозные, и посещение домов престарелых, введена обязательная кремация умерших от коронавируса, уборка общественного транспорта должна проводиться каждые три часа, рестораны будут работать только на доставку еды.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияЭквадорВ мире
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