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2020-03-17T02:24+0300
https://ria.ru/20200317/1568702769.html
Адвокаты Никулина просят отложить процесс в США из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_7692ac27feab713e01be72255a0b917a.jpg
РИА Новости

Адвокаты Никулина просят отложить процесс в США из-за коронавируса

02:23 17.03.2020 (обновлено: 02:24 17.03.2020)
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© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
Евгений Никулин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты обвиняемого в киберпреступлениях гражданина России Евгения Никулина просят суд в Калифорнии отложить начатый на этой неделе суд присяжных на месяц из-за возможной болезни свидетеля обвинения, говорится в документах суда.
"Во время телефонного общения с судом и обвинением сегодня утром защиту проинформировали о том, что свидетель обвинения, агент Секретной службы США Ричард Ла Тулип, возможно, был в контакте с коронавирусом из-за поездки и контакта с человеком, у которого симптомы, похожие на COVID-19", - говорится в ходатайстве.
Хотя наличие вируса у свидетеля не подтверждено, его присутствие может создать риск для присутствующих, уточнили адвокаты. Они напомнили, что Белый дом рекомендовал американцам не собираться более чем по десять человек из-за коронавируса. Кроме того, адвокаты заявили, что в тюрьме, где содержится Никулин, нет доступных тестов на коронавирус.
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"Таким образом, защита просит суд... отложить суд на 30 дней", - говорится в ходатайстве.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры LinkedIn, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.
Еще один пункт касается взлома сайта Dropbox. Прокуроры намерены доказать, что Никулин украл данные пользователей сайта, который предоставляет "облачный" сервис по хранению файлов.
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Пункты 5-9 касаются кибервторжения в социальную сеть Formspring. Предполагается, что Никулину удалось не только украсть, но и продать данные пользователей Formspring. Утверждается, что Никулин украл данные до 30 миллионов пользователей. Прокуроры заявляют также, что Никулин вступил в сговор с Алексеем Беланом и Никитой Кислициным, чтобы продать данные о пользователях. Против Кислицина завели дело в США еще в 2014 году, но обвинительное заключение было рассекречено только непосредственно перед процессом. Российская компания Group-IB, топ-менеджером которой стал с тех пор Кислицин, считает обвинения в его адрес необоснованными. Против Белана выдвинуты обвинения в киберпреступлениях в штатах Невада и Калифорния, власти США объявили его в розыск в 2017 году.
Еще одним сообщником Никулина прокуроры называют украинского гражданина Александра Еременко, которого судят в штате Нью-Джерси за кражу пресс-релизов агентств финансовой информации. На компьютере Еременко нашли украденные данные о пользователях LinkedIn, говорит обвинение. К делу приложены видео, где Еременко, Кислицин и другие обсуждают возможность открытия интернет-кафе на встрече в Москве.
Никулин обвинения не признает и заявляет о своей невиновности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияЕвгений НикулинСШАВ мире
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