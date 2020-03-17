Адвокаты Никулина просят отложить процесс в США из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты обвиняемого в киберпреступлениях гражданина Адвокаты обвиняемого в киберпреступлениях гражданина России Евгения Никулина просят суд в Калифорнии отложить начатый на этой неделе суд присяжных на месяц из-за возможной болезни свидетеля обвинения, говорится в документах суда.

"Во время телефонного общения с судом и обвинением сегодня утром защиту проинформировали о том, что свидетель обвинения, агент Секретной службы США Ричард Ла Тулип, возможно, был в контакте с коронавирусом из-за поездки и контакта с человеком, у которого симптомы, похожие на COVID-19", - говорится в ходатайстве.

Хотя наличие вируса у свидетеля не подтверждено, его присутствие может создать риск для присутствующих, уточнили адвокаты. Они напомнили, что Белый дом рекомендовал американцам не собираться более чем по десять человек из-за коронавируса. Кроме того, адвокаты заявили, что в тюрьме, где содержится Никулин, нет доступных тестов на коронавирус.

"Таким образом, защита просит суд... отложить суд на 30 дней", - говорится в ходатайстве.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.

Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры LinkedIn, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.

Еще один пункт касается взлома сайта Dropbox. Прокуроры намерены доказать, что Никулин украл данные пользователей сайта, который предоставляет "облачный" сервис по хранению файлов.

Пункты 5-9 касаются кибервторжения в социальную сеть Formspring. Предполагается, что Никулину удалось не только украсть, но и продать данные пользователей Formspring. Утверждается, что Никулин украл данные до 30 миллионов пользователей. Прокуроры заявляют также, что Никулин вступил в сговор с Алексеем Беланом и Никитой Кислициным, чтобы продать данные о пользователях. Против Кислицина завели дело в США еще в 2014 году, но обвинительное заключение было рассекречено только непосредственно перед процессом. Российская компания Group-IB, топ-менеджером которой стал с тех пор Кислицин, считает обвинения в его адрес необоснованными. Против Белана выдвинуты обвинения в киберпреступлениях в штатах Невада и Калифорния, власти США объявили его в розыск в 2017 году.

Еще одним сообщником Никулина прокуроры называют украинского гражданина Александра Еременко, которого судят в штате Нью-Джерси за кражу пресс-релизов агентств финансовой информации. На компьютере Еременко нашли украденные данные о пользователях LinkedIn, говорит обвинение. К делу приложены видео, где Еременко, Кислицин и другие обсуждают возможность открытия интернет-кафе на встрече в Москве.

Никулин обвинения не признает и заявляет о своей невиновности.