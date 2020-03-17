СМИ: в Бразилии из тюрьмы сбежали около 400 заключенных

По данным портала, "около 400 заключенных" сбежали из исправительной колонии полуоткрытого типа, после того как взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Отмечается, что в колонии по-прежнему держат в заложниках сотрудников, полиция ведет переговоры для их освобождения.