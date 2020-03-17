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СМИ: в Бразилии из тюрьмы сбежали около 400 заключенных
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РИА Новости

СМИ: в Бразилии из тюрьмы сбежали около 400 заключенных

02:13 17.03.2020 (обновлено: 04:58 17.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Бразилии
Полицейский в Бразилии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Около 400 заключенных в понедельник вечером сбежали из тюрьмы в бразильском городе Монгагуа на юго-востоке штата Сан-Паулу, сообщает портал G1.
По данным портала, "около 400 заключенных" сбежали из исправительной колонии полуоткрытого типа, после того как взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Отмечается, что в колонии по-прежнему держат в заложниках сотрудников, полиция ведет переговоры для их освобождения.
Полиция уже начала обыскивать окрестности, чтобы поймать беглецов.
Портал отмечает, что, согласно законодательству Бразилии, в пенитенциарных учреждениях полуоткрытого типа нет вооруженного надзора.
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