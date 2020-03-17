Катар доставил в Иран медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом

"В соответствии с указом эмира посольство Катара в Тегеране передало медицинскую помощь для борьбы с COVID-19, предоставленную Катарским фондом развития, министерству здравоохранения и медицинского образования Ирана. Первая часть помощи - около шести тонн медикаментов и оборудования - доставлена как часть усилий Катара по борьбе с пандемией, которая угрожает всему международному сообществу", - отметило агентство.