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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T02:10+0300
https://ria.ru/20200317/1568702659.html
Катар доставил в Иран медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567749647_0:259:1091:872_1036x0_80_0_0_da6fd13b802feb1b54c4940cf0645401.jpg
РИА Новости

Катар доставил в Иран медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом

02:10 17.03.2020
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYДезинфекция мечети в городе Мешхед
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
ДОХА, 17 мар - РИА Новости. Катар доставил в Иран шесть тонн медицинских препаратов и оборудования как часть помощи, обещанной Тегерану эмиром Катара для борьбы с коронавирусом, сообщило в понедельник Катарское агентство новостей QNA со ссылкой на дипмиссию в Иране.
На прошлой неделе эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился направить в Иран, который стал новым очагом распространения коронавируса после Китая, помощь и доставить туда необходимые медицинские препараты и оборудование в качестве гуманитарного жеста.
"В соответствии с указом эмира посольство Катара в Тегеране передало медицинскую помощь для борьбы с COVID-19, предоставленную Катарским фондом развития, министерству здравоохранения и медицинского образования Ирана. Первая часть помощи - около шести тонн медикаментов и оборудования - доставлена как часть усилий Катара по борьбе с пандемией, которая угрожает всему международному сообществу", - отметило агентство.
По последним данным властей Ирана, 853 человека умерли от болезней и осложнений, вызванных коронавирусом, число случаев заражения этим вирусом приближается к 15 тысячам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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