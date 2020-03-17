Прокуроры в США попросили закрыть дело против "Конкорд менеджмент"

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокуроры по делу против российской компании " Прокуроры по делу против российской компании " Конкорд Менеджмент " о "вмешательстве в выборы в США " попросили американский суд прекратить его, об этом говорится в ходатайстве прокуроров.

"Продолжение этого уголовного преследования больше не соответствует интересам правосудия в нашей стране или ее национальной безопасности", - говорится в обращении.

Свою позицию прокуроры обосновывают "поведением ответчика, его эфемерным присутствием на суде и иммунитетом от справедливого наказания", а также риском "выдачи средств и техники работы правоохранительных органов".

При этом США продолжат усилия по привлечению к ответственности всех проходящих по делу граждан России.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.

"Конкорд менеджмент" - единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.