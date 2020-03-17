Судно проекта "Морской старт" прибыло из США в Приморье

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отправившееся из США в конце февраля сборочно-командное судно плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка в Приморье, это следует из информации на специализированном сайте мониторинга движения судов marinetraffic.com.
Судно Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич под Лос-Анджелесом 28 февраля.
По данным marinetraffic.com, судно прибыло в Славянку в 8.33 местного времени (1.33 мск).
Ранее сообщалось, что гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт", покинувшее Лонг-Бич 2 марта, должно прибыть в Славянку 30 марта.
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп дал разрешение на перебазирование комплекса в Россию. Новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока.
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Перебазирование самой платформы и сборочно-командного судна было намечено на 2020 год.
По словам гендиректора Славянского судоремонтного завода, заключенный с S7 договор сроком на один год предусматривает ремонт платформы и ее стоянку до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.
Вопрос о перебазировании проекта на Дальний Восток уже рассматривался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна назывались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге в 2016-м проект продали группе компаний S7, которая намеревалась восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит".
В апреле 2018 года S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома. В рамках сделки ей достался весь имущественный комплекс проекта: корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Общая сумма сделки, в том числе вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
Последний, 36-й по счету, пуск был произведен с "Морского старта" в 2014 году. После этого плавучий космодром законсервировали из-за ухудшения российско-украинских отношений.
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