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2020-03-17T01:42+0300
https://ria.ru/20200317/1568702306.html
В Бразилии вложат в экономику более $30 миллиардов для борьбы кризисом
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РИА Новости

В Бразилии вложат в экономику более $30 миллиардов для борьбы кризисом

01:42 17.03.2020
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мар - РИА Новости. Власти Бразилии вложат почти 30 миллиардов долларов в экономику, чтобы противостоять кризису, вызванному новым коронавирусом, заявил в ходе пресс-конференции министр экономики страны Паулу Гедес.
По словам министра, в стране будет запущен чрезвычайный план по борьбе с коронавирусом, в рамках которого "за три месяца будет выделено почти 150 миллиардов реалов (30 миллиардов долларов - ред)". При этом Гедес отметил, что план может пересматриваться каждые 48 часов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
Первый миллиард долларов уже был выделен на прошлой неделе министерству здравоохранения.
Гедес подчеркнул, что вызванный коронавирусом кризис - это временный "шок", который продлится "три-четыре месяца", и отметил, что важно принять структурные реформы, чтобы на выходе из этой фазы экономика была более устойчива и направлена на рост.
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