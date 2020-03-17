В Бразилии вложат в экономику более $30 миллиардов для борьбы кризисом

По словам министра, в стране будет запущен чрезвычайный план по борьбе с коронавирусом, в рамках которого "за три месяца будет выделено почти 150 миллиардов реалов (30 миллиардов долларов - ред)". При этом Гедес отметил, что план может пересматриваться каждые 48 часов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.