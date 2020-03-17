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РИА Наука
2020-03-17T01:31+0300
https://ria.ru/20200317/1568702197.html
Военные взяли выведенный на орбиту спутник "Глонасс-М" на управление
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РИА Новости

Военные взяли выведенный на орбиту спутник "Глонасс-М" на управление

01:31 17.03.2020
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© Фото : Минобороны России Пуск ракеты с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М"
Пуск ракеты с российским навигационным космическим аппаратом Глонасс-М
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М". Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Военные взяли на управление выведенный на расчетную орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником стартовала 16 марта в 21.28 мск с космодрома Плесецк. В 21.38 мск разгонный блок с "Глонассом" отделился от ракеты, а в расчетное время 17 марта спутник был выведен на орбиту.
"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный сегодня с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сказали в департаменте.
Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
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РИА НаукаРоссияПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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