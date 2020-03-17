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Туризм
2020-03-17T04:52+0300
https://ria.ru/20200317/1568702161.html
На берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты
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РИА Новости

На берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты

01:30 17.03.2020 (обновлено: 04:52 17.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Лед на озере Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Большинство (90%) туристических объектов на берегах Байкала ведут свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства, прокуратура выявила более 500 нарушений и опасные для жизни туристические объекты, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте России.
СПЧ проводил выездное заседание в Иркутской области еще в феврале 2019 года. Члены Совета посетили объекты туристической инфраструктуры на берегу Байкала и на острове Ольхон, места санитарных рубок в районе Голоустинского тракта, противопожарный разрыв в районе Усолья, короотвалы, шламонакопители и очистные сооружения Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Эксперты Совета осмотрели объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутске, а также площадки строительства завода по розливу воды в поселке Култук Слюдянского района.
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"Результаты проверок свидетельствуют о том, что 90% объектов туризма осуществляют свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства. Земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного назначения используются для предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных и туристических услуг, что прямо запрещено законом", - говорится в сообщении.
Как уточняет СПЧ, в заказнике "Туколонь" и на территории Нижнеудинского и Тулунского лесничеств выявлены многочисленные незаконные рубки, что привело к причинению ущерба лесному фонду. Также сейчас остро стоят проблемы с постановкой на кадастровый учет границ сельскохозяйственных земель Прибайкальского национального парка, входящего в границы территории, признанной объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.
На острове Ольхон с нарушением законодательства возведены и введены в эксплуатацию три коллективных объекта размещения граждан (туристические объекты "Долгожитель", "Вдохновение", "Адмирал"). Объекты представляют угрозу не только жизни и здоровью граждан, но и уникальной экологической системе озера Байкал, утверждают в СПЧ.
"С целью устранения выявленных нарушений, пресечения негативного воздействия на окружающую среду и экологическую систему озера Байкал, природоохранными прокурорами принимаются меры реагирования, направленные на понуждение устранить выявленные нарушения законодательства, запретить деятельности или снести незаконно возведенные объекты", - сообщили в СПЧ.
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
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