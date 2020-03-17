На берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты

СПЧ проводил выездное заседание в Иркутской области еще в феврале 2019 года. Члены Совета посетили объекты туристической инфраструктуры на берегу Байкала и на острове Ольхон , места санитарных рубок в районе Голоустинского тракта, противопожарный разрыв в районе Усолья, короотвалы, шламонакопители и очистные сооружения Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Эксперты Совета осмотрели объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутске , а также площадки строительства завода по розливу воды в поселке Култук Слюдянского района

"Результаты проверок свидетельствуют о том, что 90% объектов туризма осуществляют свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства. Земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного назначения используются для предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных и туристических услуг, что прямо запрещено законом", - говорится в сообщении.

Как уточняет СПЧ, в заказнике "Туколонь" и на территории Нижнеудинского и Тулунского лесничеств выявлены многочисленные незаконные рубки, что привело к причинению ущерба лесному фонду. Также сейчас остро стоят проблемы с постановкой на кадастровый учет границ сельскохозяйственных земель Прибайкальского национального парка, входящего в границы территории, признанной объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.

На острове Ольхон с нарушением законодательства возведены и введены в эксплуатацию три коллективных объекта размещения граждан (туристические объекты "Долгожитель", "Вдохновение", "Адмирал"). Объекты представляют угрозу не только жизни и здоровью граждан, но и уникальной экологической системе озера Байкал, утверждают в СПЧ.