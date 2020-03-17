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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T01:27+0300
https://ria.ru/20200317/1568702120.html
СМИ: замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

СМИ: замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом

01:27 17.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заместитель министра экономики Бразилии Маркус Троиху, состоявший в делегации, которая присутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает портал G1.
Согласно данным портала, Троиху, отвечающий за внешнюю торговлю и международные отношения в министерстве экономики, находится в изоляции дома, на данный момент никаких симптомов у него нет.
Портал отмечает, что это уже тринадцатый член бразильской делегации, встречавшейся с Трампом, анализы которого дали положительный результат на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Дональд ТрампБразилияСШАВ мире
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