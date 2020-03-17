СМИ: замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заместитель министра экономики Бразилии Маркус Троиху, состоявший в делегации, которая присутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает портал G1.
Согласно данным портала, Троиху, отвечающий за внешнюю торговлю и международные отношения в министерстве экономики, находится в изоляции дома, на данный момент никаких симптомов у него нет.
Портал отмечает, что это уже тринадцатый член бразильской делегации, встречавшейся с Трампом, анализы которого дали положительный результат на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.