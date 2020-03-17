Разгонный блок "Фрегат" вывел спутник "Глонасс-М" на орбиту

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Ракета "Союз-2.1б" с "Фрегатом" и спутником стартовала 16 марта в 21.28 мск с космодрома Плесецк

"Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - сказали в департаменте.

Отмечается, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

Это был уже второй пуск "Союза-2" с Плесецка в этом году. Новая ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались с 1973 по 2012 годы. Всего с северного космодрома запущено 435 "Союзов-У" и 45 "Союзов-2".

В январе компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила, что старт состоится 28 февраля. Позже он был отложен на 16 марта из-за переноса запуска военного спутника связи "Меридиан-М" с 24 января на 20 февраля.

В декабре 2019 года еще один источник РИА Новости в отрасли сообщил, что этому "Глонассу-М" предстоит заменить аналогичный аппарат с системным номером 735, который был запущен в 2010 году, но отказал в ноябре 2019 года, переработав расчетный срок службы в семь лет.