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РИА Наука
2020-03-17T01:24+0300
https://ria.ru/20200317/1568702043.html
Разгонный блок "Фрегат" вывел спутник "Глонасс-М" на орбиту
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РИА Новости

Разгонный блок "Фрегат" вывел спутник "Глонасс-М" на орбиту

01:24 17.03.2020
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© Фото : Минобороны Российской ФедерацииЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М
© Фото : Минобороны Российской Федерации
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М". Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ракета "Союз-2.1б" с "Фрегатом" и спутником стартовала 16 марта в 21.28 мск с космодрома Плесецк.
"Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - сказали в департаменте.
Отмечается, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.
Это был уже второй пуск "Союза-2" с Плесецка в этом году. Новая ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались с 1973 по 2012 годы. Всего с северного космодрома запущено 435 "Союзов-У" и 45 "Союзов-2".
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В январе компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила, что старт состоится 28 февраля. Позже он был отложен на 16 марта из-за переноса запуска военного спутника связи "Меридиан-М" с 24 января на 20 февраля.
В декабре 2019 года еще один источник РИА Новости в отрасли сообщил, что этому "Глонассу-М" предстоит заменить аналогичный аппарат с системным номером 735, который был запущен в 2010 году, но отказал в ноябре 2019 года, переработав расчетный срок службы в семь лет.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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РИА НаукаПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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