В Бразилии попросили врачей на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мар – РИА Новости. Правительство Бразилии просит врачей и медсестер на пенсии добровольно выйти и помочь в борьбе с коронавирусом, число заболевших в стране уже достигло 234 - самого большого показателя в Латинской Америке.
"Мы призываем врачей и медсестер, вышедших на пенсию, добровольно вернуться на работу", - заявил журналистам исполнительный секретарь минздрава Жоау Габбарду.
Минздрав страны хочет создать список специалистов на случай дальнейшего ухудшения ситуации.
Власти открыли 5 тысяч дополнительных ставок для врачей, о своем желании участвовать можно заявить до 17 марта включительно. Уже есть заявки на 4400 ставок.
Не исключено, что на них будут трудоустроены и кубинские медики, в отношении который президент страны Жаир Болсонару, придя к власти, прервал все программы, реализовывавшиеся в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.