В Бразилии попросили врачей на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом

"Мы призываем врачей и медсестер, вышедших на пенсию, добровольно вернуться на работу", - заявил журналистам исполнительный секретарь минздрава Жоау Габбарду.

Власти открыли 5 тысяч дополнительных ставок для врачей, о своем желании участвовать можно заявить до 17 марта включительно. Уже есть заявки на 4400 ставок.