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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T01:15+0300
https://ria.ru/20200317/1568701931.html
В Бразилии попросили врачей на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

В Бразилии попросили врачей на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом

01:15 17.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бразилия. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мар – РИА Новости. Правительство Бразилии просит врачей и медсестер на пенсии добровольно выйти и помочь в борьбе с коронавирусом, число заболевших в стране уже достигло 234 - самого большого показателя в Латинской Америке.
"Мы призываем врачей и медсестер, вышедших на пенсию, добровольно вернуться на работу", - заявил журналистам исполнительный секретарь минздрава Жоау Габбарду.
Минздрав страны хочет создать список специалистов на случай дальнейшего ухудшения ситуации.
Власти открыли 5 тысяч дополнительных ставок для врачей, о своем желании участвовать можно заявить до 17 марта включительно. Уже есть заявки на 4400 ставок.
Не исключено, что на них будут трудоустроены и кубинские медики, в отношении который президент страны Жаир Болсонару, придя к власти, прервал все программы, реализовывавшиеся в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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