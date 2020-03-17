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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T01:14+0300
https://ria.ru/20200317/1568701849.html
Власти Нью-Йорка подключат военных медиков для борьбы с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568373178_0:79:3072:1806_1036x0_80_0_0_38fda82aa51d71d27daa6aa849e77d76.jpg
РИА Новости

Власти Нью-Йорка подключат военных медиков для борьбы с коронавирусом

01:11 17.03.2020 (обновлено: 01:14 17.03.2020)
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© AP Photo / J.David AkeСтатуя Свободы в Нью-Йорке на фоне Луны
Статуя Свободы в Нью-Йорке на фоне Луны
© AP Photo / J.David Ake
Статуя Свободы в Нью-Йорке на фоне Луны. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 17 мар - РИА Новости. Власти Нью-Йорка будут просить прислать военных медиков для борьбы с коронавирусом, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
Он предположил, что в случае сохранения ситуации, в которой штаты Нью-Йорк и Вашингтон значительно больше других страдают от коронавируса, местные власти будут просить федеральное правительство присылать сотрудников сферы здравоохранения из других мест.
"Ясно, что мы будем просить у военных прислать медицинские подразделения, которые очень эффективны", - сказал де Блазио.
По его словам, власти Нью-Йорка рассматривают возможность привлечения врачей других специальностей, студентов, недавно уволившихся сотрудников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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