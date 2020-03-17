Власти Нью-Йорка подключат военных медиков для борьбы с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 17 мар - РИА Новости. Власти Нью-Йорка будут просить прислать военных медиков для борьбы с коронавирусом, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
"Ясно, что мы будем просить у военных прислать медицинские подразделения, которые очень эффективны", - сказал де Блазио.
По его словам, власти Нью-Йорка рассматривают возможность привлечения врачей других специальностей, студентов, недавно уволившихся сотрудников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.