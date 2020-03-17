Власти Нью-Йорка подключат военных медиков для борьбы с коронавирусом

"Ясно, что мы будем просить у военных прислать медицинские подразделения, которые очень эффективны", - сказал де Блазио.

По его словам, власти Нью-Йорка рассматривают возможность привлечения врачей других специальностей, студентов, недавно уволившихся сотрудников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.