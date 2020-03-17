Тунис закрывает все границы из-за коронавируса

КАИР, 17 мар – РИА Новости. Тунис закрывает все границы из-за пандемии коронавируса , заявил премьер Ильяс аль-Фахфах.

На данный момент в стране зафиксированы 24 случая заражения коронавирусом. В пятницу тунисские власти объявили о закрытии всех своих морских границ и прекращении авиасообщения с Италией

"Закрываются воздушные и сухопутные границы для всех коммерческих рейсов, кроме поставок грузов и рейсов по эвакуации граждан", - заявил премьер в телевизионном обращении.

По его словам, в рамках борьбы с вирусом запрещаются массовые собрания, рынки, празднества, уменьшается время работы учреждений, откладываются на неопределенный срок митинги и спортивные мероприятия.

Премьер также призвал граждан к самоизоляции в свете пандемии. По его словам, власти изучат негативное влияние ситуации на экономику Туниса.

Ранее власти приостановили проведение молитв в мечетях до 4 апреля. В рамках борьбы с вирусом премьер также распорядился ограничить работу кафе и ресторанов до 16.00 (18.00 мск).