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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:56+0300
https://ria.ru/20200317/1568701444.html
Тунис закрывает все границы из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/152172/98/1521729888_0:371:3950:2593_1036x0_80_0_0_66523d978eb4c6c32691d87c14b35174.jpg
РИА Новости

Тунис закрывает все границы из-за коронавируса

00:56 17.03.2020
497
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТунис
Тунис
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Тунис. Архивное фото
КАИР, 17 мар – РИА Новости. Тунис закрывает все границы из-за пандемии коронавируса, заявил премьер Ильяс аль-Фахфах.
На данный момент в стране зафиксированы 24 случая заражения коронавирусом. В пятницу тунисские власти объявили о закрытии всех своих морских границ и прекращении авиасообщения с Италией.
"Закрываются воздушные и сухопутные границы для всех коммерческих рейсов, кроме поставок грузов и рейсов по эвакуации граждан", - заявил премьер в телевизионном обращении.
По его словам, в рамках борьбы с вирусом запрещаются массовые собрания, рынки, празднества, уменьшается время работы учреждений, откладываются на неопределенный срок митинги и спортивные мероприятия.
Премьер также призвал граждан к самоизоляции в свете пандемии. По его словам, власти изучат негативное влияние ситуации на экономику Туниса.
Ранее власти приостановили проведение молитв в мечетях до 4 апреля. В рамках борьбы с вирусом премьер также распорядился ограничить работу кафе и ресторанов до 16.00 (18.00 мск).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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