Египет сообщил о смерти двух человек за сутки из-за коронавируса

Излечились от вируса уже 26 человек из общего числа зараженных – 166 человек. Министр здравоохранения Хала Зайд поручила усилить меры по предотвращению распространения болезни в провинциях Дакахлия, Минья и Думьят.

Мугахед также сообщил о завершении карантина сотрудников одной из нефтяных компаний, у канадского сотрудника которой 1 марта обнаружили коронавирус. Ведомство следило за состоянием почти 3 тысяч сотрудников во время карантина, ни у кого из них вирус не нашли.