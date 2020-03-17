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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:55+0300
https://ria.ru/20200317/1568701409.html
Египет сообщил о смерти двух человек за сутки из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568494390_0:62:3134:1825_1036x0_80_0_0_2f2b1adc98f3c38e3ffc287d416ce829.jpg
РИА Новости

Египет сообщил о смерти двух человек за сутки из-за коронавируса

00:55 17.03.2020
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© REUTERS / Rania GomaaЖенщина в защитной маске во время поездки на метро по линии Шубра-эль-Хайма на окраине Каира, Египет
Женщина в защитной маске во время поездки на метро по линии Шубра-эль-Хайма на окраине Каира, Египет
© REUTERS / Rania Gomaa
КАИР, 17 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта объявило в ночь на вторник о 40 новых случаях заражения коронавирусом и двух погибших за сутки, общее число случаев в стране достигло 166.
По словам представителя минздрава Халеда Мугахеда, заражены 35 египтян и пяти иностранцев. "Восемь из заразившихся вернулись из умры (малого паломничества в Мекку), остальные контактировали с ранее зараженными", - уточнил он.
Погибли от коронавируса 72-летний гражданин Германии в южной провинции Луксор и 50-летний египтянин из провинции Дакахлия на севере страны. Мужчина контактировал с женщиной, скончавшейся в провинции 12 марта.
Излечились от вируса уже 26 человек из общего числа зараженных – 166 человек. Министр здравоохранения Хала Зайд поручила усилить меры по предотвращению распространения болезни в провинциях Дакахлия, Минья и Думьят.
Мугахед также сообщил о завершении карантина сотрудников одной из нефтяных компаний, у канадского сотрудника которой 1 марта обнаружили коронавирус. Ведомство следило за состоянием почти 3 тысяч сотрудников во время карантина, ни у кого из них вирус не нашли.
Премьер Мустафа Мадбули сообщил в понедельник, что все египетские аэропорты прекращают работу с 19 по 31 марта из-за коронавируса. Кабмин также решил уменьшить число присутствующих на работе госслужащих в качестве превентивной меры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19ЕгипетВ мире
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