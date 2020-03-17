Египет сообщил о смерти двух человек за сутки из-за коронавируса

КАИР, 17 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта объявило в ночь на вторник о 40 новых случаях заражения коронавирусом и двух погибших за сутки, общее число случаев в стране достигло 166.
По словам представителя минздрава Халеда Мугахеда, заражены 35 египтян и пяти иностранцев. "Восемь из заразившихся вернулись из умры (малого паломничества в Мекку), остальные контактировали с ранее зараженными", - уточнил он.
Излечились от вируса уже 26 человек из общего числа зараженных – 166 человек. Министр здравоохранения Хала Зайд поручила усилить меры по предотвращению распространения болезни в провинциях Дакахлия, Минья и Думьят.
Мугахед также сообщил о завершении карантина сотрудников одной из нефтяных компаний, у канадского сотрудника которой 1 марта обнаружили коронавирус. Ведомство следило за состоянием почти 3 тысяч сотрудников во время карантина, ни у кого из них вирус не нашли.
Премьер Мустафа Мадбули сообщил в понедельник, что все египетские аэропорты прекращают работу с 19 по 31 марта из-за коронавируса. Кабмин также решил уменьшить число присутствующих на работе госслужащих в качестве превентивной меры.
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