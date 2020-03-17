В московских СИЗО из-за коронавируса повысили меры безопасности

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московские следственные изоляторы ввели повышенные меры безопасности в связи с распространением коронавируса, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.
"Во всех московских изоляторах повысили меры безопасности. Каждому, в том числе членам ОНК, замеряют температуру", - рассказал он.
Сотрудники изоляторов, по словам Мельникова, работают в медицинских масках.
"На мой вопрос постовому на КПП о том, как часто меняются маски, постовой ответил: "Положено каждые два часа, но нам предписали менять медицинские маски каждые 30 минут", - рассказал собеседник.
Он отметил, что в изоляторах Москвы нет тестов для выявления коронавируса, но и необходимости в них нет, так как инструкция предписывает, что в случае выявления симптомов необходима полная изоляцию и вызов врачей из гражданской больницы.
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