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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:50+0300
https://ria.ru/20200317/1568701321.html
В московских СИЗО из-за коронавируса повысили меры безопасности
https://cdn21.img.ria.ru/images/149878/07/1498780767_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_6b05a73cf0205da91427f5e0f1866b42.jpg
РИА Новости

В московских СИЗО из-за коронавируса повысили меры безопасности

00:50 17.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московские следственные изоляторы ввели повышенные меры безопасности в связи с распространением коронавируса, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.
"Во всех московских изоляторах повысили меры безопасности. Каждому, в том числе членам ОНК, замеряют температуру", - рассказал он.
Сотрудники изоляторов, по словам Мельникова, работают в медицинских масках.
"На мой вопрос постовому на КПП о том, как часто меняются маски, постовой ответил: "Положено каждые два часа, но нам предписали менять медицинские маски каждые 30 минут", - рассказал собеседник.
Он отметил, что в изоляторах Москвы нет тестов для выявления коронавируса, но и необходимости в них нет, так как инструкция предписывает, что в случае выявления симптомов необходима полная изоляцию и вызов врачей из гражданской больницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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