В московских СИЗО из-за коронавируса повысили меры безопасности

"Во всех московских изоляторах повысили меры безопасности. Каждому, в том числе членам ОНК, замеряют температуру", - рассказал он.

"На мой вопрос постовому на КПП о том, как часто меняются маски, постовой ответил: "Положено каждые два часа, но нам предписали менять медицинские маски каждые 30 минут", - рассказал собеседник.