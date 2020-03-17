В КБР рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий

"Оперативный штаб рекомендует органам исполнительной власти и общественным организациям воздержаться от проведения публичных и иных массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных", - говорится в сообщении.

При этом Коков отметил, что ситуация в республике находится под контролем и причин для паники нет. "Тем не менее мы должны быть готовы максимально защитить население республики. В связи с обстановкой оперативный штаб должен действовать максимально слаженно, эффективно и быстро реагировать на риски и вызовы, связанные с COVID-19", - подчеркнул глава КБР.