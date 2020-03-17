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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:49+0300
https://ria.ru/20200317/1568701287.html
В КБР рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40779/66/407796613_0:145:3126:1903_1036x0_80_0_0_06ea90bb6fbb08f6bf476d43776524ce.jpg
РИА Новости

В КБР рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий

00:49 17.03.2020
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкНальчик
Нальчик
© РИА Новости / А. Соломонов
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Нальчик. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 мар - РИА Новости. Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса в Кабардино-Балкарии рекомендовал отказаться от проведения на территории республики публичных массовых мероприятий, сообщает пресс-служба главы региона.
В понедельник глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел в Нальчике первое заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в республике.
"Оперативный штаб рекомендует органам исполнительной власти и общественным организациям воздержаться от проведения публичных и иных массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных", - говорится в сообщении.
При этом Коков отметил, что ситуация в республике находится под контролем и причин для паники нет. "Тем не менее мы должны быть готовы максимально защитить население республики. В связи с обстановкой оперативный штаб должен действовать максимально слаженно, эффективно и быстро реагировать на риски и вызовы, связанные с COVID-19", - подчеркнул глава КБР.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на понедельник случаев заболевания коронавирусной инфекцией в КБР не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что Кабардино-Балкарский государственный университет с понедельника перевел студентов на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусом. Министерство просвещения КБР рекомендовало ввести во всех школах республики свободный график посещения учениками.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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