В Подмосковье обязали уведомлять о мероприятиях на 50 и менее человек

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Организаторы мероприятий в Подмосковье с числом участников менее 50 человек должны уведомлять об их проведении управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, начиняя с 17 марта, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
"С 17 марта организаторам досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников менее 50 человек одновременно, уведомлять об их проведении управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области", - говорится в документе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Спортивные, физкультурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запрещены в Подмосковье до 10 апреля. В школах и детсадах региона введен режим свободного посещения.
Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает горячая линия по номеру телефона 8-800-550-50-30.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.