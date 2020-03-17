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2020-03-17T00:43+0300
https://ria.ru/20200317/1568701189.html
В Подмосковье обязали уведомлять о мероприятиях на 50 и менее человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/136647/36/1366473612_0:154:3008:1846_1036x0_80_0_0_2b2edae31d3bd5e56b2b88a4bf1f6bc4.jpg
РИА Новости

В Подмосковье обязали уведомлять о мероприятиях на 50 и менее человек

00:43 17.03.2020
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© Фото : YokkiМосковская область
Московская область
© Фото : Yokki
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Организаторы мероприятий в Подмосковье с числом участников менее 50 человек должны уведомлять об их проведении управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, начиняя с 17 марта, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
"С 17 марта организаторам досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников менее 50 человек одновременно, уведомлять об их проведении управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области", - говорится в документе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Спортивные, физкультурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запрещены в Подмосковье до 10 апреля. В школах и детсадах региона введен режим свободного посещения.
Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает горячая линия по номеру телефона ‪8-800-550-50-30.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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