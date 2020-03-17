В Подмосковье обязали уведомлять о мероприятиях на 50 и менее человек

"С 17 марта организаторам досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников менее 50 человек одновременно, уведомлять об их проведении управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области", - говорится в документе.