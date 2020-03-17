За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Почти 14 тысяч человек заразились новым Почти 14 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние 24 часа, 862 человека скончались, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения

По данным ВОЗ, за сутки выявлено 13 903 новых случая заражения, из них только 29 - на территории материкового Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 167 511.

За пределами Китая от COVID-19 умерли 848 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 6606, из которых 3388 - за пределами КНР.

При этом вирус охватил уже 151 страну.

Распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19

Российские власти принимают меры, чтобы вирус не распространялся по стране. Ограничено авиасообщение с эпидемиологически неблагополучными странами. Вернувшихся из таких государств проверяют на COVID-19.

Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Отменены международные спортивные соревнования. В Москве запретили досуговые мероприятия численностью более 50 человек.