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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T04:30+0300
https://ria.ru/20200317/1568701148.html
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568688576_0:266:2874:1883_1036x0_80_0_0_370fc0f0cfda6fda8bdcefd5b79fba29.jpg
РИА Новости

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек

00:40 17.03.2020 (обновлено: 04:30 17.03.2020)
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© REUTERS / Annegret HilseПункт измерения температуры на польско-немецкой границе
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
© REUTERS / Annegret Hilse
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Почти 14 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние 24 часа, 862 человека скончались, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, за сутки выявлено 13 903 новых случая заражения, из них только 29 - на территории материкового Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 167 511.
За пределами Китая от COVID-19 умерли 848 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 6606, из которых 3388 - за пределами КНР.
При этом вирус охватил уже 151 страну.
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Распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19.
Российские власти принимают меры, чтобы вирус не распространялся по стране. Ограничено авиасообщение с эпидемиологически неблагополучными странами. Вернувшихся из таких государств проверяют на COVID-19.
Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Отменены международные спортивные соревнования. В Москве запретили досуговые мероприятия численностью более 50 человек.
Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.
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