Ракета Falcon 9 со спутниками для системы Starlink запустят в среду

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Ракетоноситель Twitter. Ракетоноситель Falcon 9 со спутниками для системы Starlink будет запущен в среду с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX

Указывается, что запуск запланирован на 8.16 по местному времени (15.16 мск).

Первоначально старт ракеты-носителя должен был состояться в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). За несколько секунд до старта, когда шел финальный отсчет, двигатели ракеты были выключены. Причины остановки запуска пока не назывались. Это был второй перенос: запуск должен был состояться еще в субботу, но в пятницу без объяснения причин старт был перенесен на сутки.

Falcon 9 должна вывести на орбиту группу из 60 спутников. После того, как спутники будут выведены на нижнюю околоземную орбиту, их число в созвездии Starlink превысит 350.