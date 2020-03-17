Ракета Falcon 9 со спутниками для системы Starlink запустят в среду

Указывается, что запуск запланирован на 8.16 по местному времени (15.16 мск).
Первоначально старт ракеты-носителя должен был состояться в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). За несколько секунд до старта, когда шел финальный отсчет, двигатели ракеты были выключены. Причины остановки запуска пока не назывались. Это был второй перенос: запуск должен был состояться еще в субботу, но в пятницу без объяснения причин старт был перенесен на сутки.
Falcon 9 должна вывести на орбиту группу из 60 спутников. После того, как спутники будут выведены на нижнюю околоземную орбиту, их число в созвездии Starlink превысит 350.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.