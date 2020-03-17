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РИА Наука
2020-03-17T00:38+0300
https://ria.ru/20200317/1568701117.html
Ракета Falcon 9 со спутниками для системы Starlink запустят в среду
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РИА Новости

Ракета Falcon 9 со спутниками для системы Starlink запустят в среду

00:38 17.03.2020
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© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9
Ракета Falcon 9
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Ракетоноситель Falcon 9 со спутниками для системы Starlink будет запущен в среду с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX в Twitter.
Указывается, что запуск запланирован на 8.16 по местному времени (15.16 мск).
Первоначально старт ракеты-носителя должен был состояться в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). За несколько секунд до старта, когда шел финальный отсчет, двигатели ракеты были выключены. Причины остановки запуска пока не назывались. Это был второй перенос: запуск должен был состояться еще в субботу, но в пятницу без объяснения причин старт был перенесен на сутки.
Falcon 9 должна вывести на орбиту группу из 60 спутников. После того, как спутники будут выведены на нижнюю околоземную орбиту, их число в созвездии Starlink превысит 350.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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