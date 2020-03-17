В СИЗО в Москве находятся двое экстрадированных из стран с COVID-19

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое граждан, экстрадированных из неблагополучных по коронавирусу стран, находятся на карантине в СИЗО Москвы, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
"На данный момент в московских следственных изоляторах на карантине содержатся двое граждан, экстрадированных из стран, где эпидемия коронавируса. Оба гражданина находятся в СИЗО-4. Гражданин, экстрадированный ранее из Китая в Россию (находился в СИЗО-4), прошёл карантин. Симптомов, указывающих на заболевание, нет", - рассказал собеседник.
Мельников добавил, что все граждане, которые прибывают в СИЗО, проходят обязательный карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.