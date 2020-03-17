В СИЗО в Москве находятся двое экстрадированных из стран с COVID-19

"На данный момент в московских следственных изоляторах на карантине содержатся двое граждан, экстрадированных из стран, где эпидемия коронавируса. Оба гражданина находятся в СИЗО-4. Гражданин, экстрадированный ранее из Китая в Россию (находился в СИЗО-4), прошёл карантин. Симптомов, указывающих на заболевание, нет", - рассказал собеседник.