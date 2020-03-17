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2020-03-17T00:36+0300
https://ria.ru/20200317/1568701083.html
В СИЗО в Москве находятся двое экстрадированных из стран с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В СИЗО в Москве находятся двое экстрадированных из стран с COVID-19

00:36 17.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест-система для выявления коронавируса
Тест-система для выявления коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое граждан, экстрадированных из неблагополучных по коронавирусу стран, находятся на карантине в СИЗО Москвы, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
"На данный момент в московских следственных изоляторах на карантине содержатся двое граждан, экстрадированных из стран, где эпидемия коронавируса. Оба гражданина находятся в СИЗО-4. Гражданин, экстрадированный ранее из Китая в Россию (находился в СИЗО-4), прошёл карантин. Симптомов, указывающих на заболевание, нет", - рассказал собеседник.
Мельников добавил, что все граждане, которые прибывают в СИЗО, проходят обязательный карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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