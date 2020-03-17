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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:28+0300
https://ria.ru/20200317/1568701010.html
В Греции запретили службу в храмах из-за коронавируса на две недели
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565540681_0:122:3072:1850_1036x0_80_0_0_efe89bb73c44027be76a959b30abe155.jpg
РИА Новости

В Греции запретили службу в храмах из-за коронавируса на две недели

00:28 17.03.2020
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски в Греции
Люди, одетые в защитные маски в Греции
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Люди, одетые в защитные маски в Греции
АФИНЫ, 17 мар - РИА Новости. Правительство Греции приостановило деятельность культовых учреждений всех религий, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в своем аккаунте в Twitter.
"Решением правительства приостанавливается деятельность всех религиозных учреждений всех вероисповеданий и религии. Церкви остаются открытыми только для индивидуальной молитвы. Защита общественного здоровья требует четких решений", - заявил премьер.
Министр образования и по делам религии Ники Керамеос заявила, что все виды литургии и священнодействий запрещены во всех местах религиозного культа всех религий по профилактическим причинам в интересах общественного здравоохранения, за исключением похорон и индивидуальных молитв. В эти случаях требуется неукоснительное соблюдение защитных мер.
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Ограничение действует на период с 16 марта по 30 марта 2020 года, говорится в заявлении министра.
В понедельник Синод Элладской православной церкви на внеочередном заседании решил не закрывать церкви для индивидуальных молитв, а крещение и венчание проводить без гостей. Синод призвал всех, особенно пожилых, оставаться дома. Хотя синод отменил ежедневные церковные службы, он решил не прекращать воскресные божественные литургии.
Ранее синод заявлял, что божественная евхаристия и причастие через общую чашу не могут быть причиной передачи болезни.
Мицотакис дважды просил архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима поддержать меры борьбы с распространением коронавируса. Однако решения синода не предусматривали ограничений для скопления людей.
Заявления министра и премьер-министр появились вскоре после завершения заседания синода и публикации его решений.
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