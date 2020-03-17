В Греции запретили службу в храмах из-за коронавируса на две недели

Люди, одетые в защитные маски в Греции

Люди, одетые в защитные маски в Греции

АФИНЫ, 17 мар - РИА Новости. Правительство Правительство Греции приостановило деятельность культовых учреждений всех религий, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в своем аккаунте в Twitter

"Решением правительства приостанавливается деятельность всех религиозных учреждений всех вероисповеданий и религии. Церкви остаются открытыми только для индивидуальной молитвы. Защита общественного здоровья требует четких решений", - заявил премьер.

Министр образования и по делам религии Ники Керамеос заявила, что все виды литургии и священнодействий запрещены во всех местах религиозного культа всех религий по профилактическим причинам в интересах общественного здравоохранения, за исключением похорон и индивидуальных молитв. В эти случаях требуется неукоснительное соблюдение защитных мер.

Ограничение действует на период с 16 марта по 30 марта 2020 года, говорится в заявлении министра.

В понедельник Синод Элладской православной церкви на внеочередном заседании решил не закрывать церкви для индивидуальных молитв, а крещение и венчание проводить без гостей. Синод призвал всех, особенно пожилых, оставаться дома. Хотя синод отменил ежедневные церковные службы, он решил не прекращать воскресные божественные литургии.

Ранее синод заявлял, что божественная евхаристия и причастие через общую чашу не могут быть причиной передачи болезни.

Мицотакис дважды просил архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима поддержать меры борьбы с распространением коронавируса. Однако решения синода не предусматривали ограничений для скопления людей.