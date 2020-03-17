Сведений о заражении россиян коронавирусом в Чили нет

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Сведений о том, чтобы россияне были среди зараженных Сведений о том, чтобы россияне были среди зараженных коронавирусом Чили , нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Денис Винокуров.

За сутки число заразившихся коронавирусом в Чили удвоилось до 156 случаев.

"Пока сведений о том, что среди заболевших коронавирусом в Чили есть российские граждане, нет. Посольство отслеживает ситуацию и держит ее на контроле", - сказал Винокуров.

Он также сообщил, что российские граждане не обращались в посольство с какими-либо серьезными проблемами, для россиян действует постоянный телефон, по которому они могут получить всю необходимую информацию в любое время.

"Кардинальных изменений в работе посольства нет, но в дальнейшем все будет зависеть от мер, которые будут принимать местные власти", - добавил Винокуров, напомнив, что дипмиссия выполнили все необходимые требования Минздрава России и Роспотребнадзора на фоне эпидемии.