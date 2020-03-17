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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:26+0300
https://ria.ru/20200317/1568700977.html
Сведений о заражении россиян коронавирусом в Чили нет
https://cdn25.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_64da6eebba96f1046f2af7003c1be240.jpg
РИА Новости

Сведений о заражении россиян коронавирусом в Чили нет

00:26 17.03.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЧили
Чили
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Сведений о том, чтобы россияне были среди зараженных коронавирусом в Чили, нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Денис Винокуров.
За сутки число заразившихся коронавирусом в Чили удвоилось до 156 случаев.
"Пока сведений о том, что среди заболевших коронавирусом в Чили есть российские граждане, нет. Посольство отслеживает ситуацию и держит ее на контроле", - сказал Винокуров.
Он также сообщил, что российские граждане не обращались в посольство с какими-либо серьезными проблемами, для россиян действует постоянный телефон, по которому они могут получить всю необходимую информацию в любое время.
"Кардинальных изменений в работе посольства нет, но в дальнейшем все будет зависеть от мер, которые будут принимать местные власти", - добавил Винокуров, напомнив, что дипмиссия выполнили все необходимые требования Минздрава России и Роспотребнадзора на фоне эпидемии.
Власти Чили объявили 16 марта, что закрывают границы для иностранцев. Граждане и резиденты Чили смогут приехать в страну, но должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, если они прибывают из стран, где есть риск заразиться коронавирусом. Нарушение карантина будет караться штрафами и уголовным сроком.
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