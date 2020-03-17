Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:23+0300
https://ria.ru/20200317/1568700939.html
Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_0:169:3042:1880_1036x0_80_0_0_31f2cf06fc4bfec75a14e601a0ea3787.jpg
РИА Новости

Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

00:23 17.03.2020
789
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Сейчас на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области). Зеленский призвал кабинет министров инициировать введение режима чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи инфицирования новым типом коронавируса.
"Если это будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение (во всей стране - ред.)", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова". Он отметил, что Верховная рада Украины на заседании во вторник введет режим чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса.
Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения. Чрезвычайное положение на Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
Предложение о введении ЧП президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны Украины либо кабмин. ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.
Режим ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение. Также ЧП предполагает запрет проведения массовых мероприятий, забастовок. В условиях чрезвычайного положения запрещаются: изменение конституции Украины, избирательных законов, а также проведения выборов всех уровней.
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса COVID-19
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
332000
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Метромост через Днепр в Киеве
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский признал нехватку тестов на коронавирус
Женщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве
Россия отменила поезда в сообщении с Молдавией, Украиной и Казахстаном
Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил мэру Харькова тюрьмой за отказ закрыть метро
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп попросил американцев не опустошать магазины
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как "травить" коронавирус
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года
Тунис
Тунис закрывает все границы из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек
Участники митинга Финансовый майдан в Киеве
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта
Тест-система для выявления коронавируса
В СИЗО в Москве находятся двое экстрадированных из стран с COVID-19
Флаги стран Евросоюза
Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
Лента новостейМолния