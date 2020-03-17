Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Сейчас на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области ). Зеленский призвал кабинет министров инициировать введение режима чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи инфицирования новым типом коронавируса.

"Если это будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение (во всей стране - ред.)", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова". Он отметил, что Верховная рада Украины на заседании во вторник введет режим чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса.

Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения. Чрезвычайное положение на Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.

Предложение о введении ЧП президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны Украины либо кабмин. ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.

Режим ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение. Также ЧП предполагает запрет проведения массовых мероприятий, забастовок. В условиях чрезвычайного положения запрещаются: изменение конституции Украины, избирательных законов, а также проведения выборов всех уровней.

Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.