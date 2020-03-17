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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:09+0300
https://ria.ru/20200317/1568700771.html
Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:0:3149:1771_1036x0_80_0_0_6b29c782fea47f9a99423b86eadf7f76.jpg
РИА Новости

Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику

00:08 17.03.2020 (обновлено: 00:09 17.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости, Мария Князева. Еврогруппа будет внимательно следить за ситуацией с влиянием нового коронавируса на экономику Евросоюза, готова быстро действовать при необходимости, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции, которая прошла в видеоформате из-за распространения COVID-19.
Еврогруппа – совет министров финансов 19 стран еврозоны, обсудила в понедельник вместе с представителями прочих стран ЕС, не входящих в валютный блок, меры реагирования на чрезвычайный экономический кризис, вызванный распространением нового коронавируса. В этой связи она сообщила о принятии фискальных мер в ЕС в размере около 1% ВВП на 2020 год, однако эта цифра может значительно вырасти.
"Мы будем очень внимательно следить за ситуацией и готовы действовать быстро", - сказал Сентено.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
020000
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19ЕврогруппаЕвросоюзЭкономика
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