Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое

АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Турции увеличилось за сутки с 18 до 47 человек, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
"Сегодня подтвердились 29 новых случаев заражения, итого число заболевших у нас достигло 47. Последние инфицированные связаны с США, Ближним Востоком и Европой. Трое заболевших вернулись из паломнической поездки в Саудовскую Аравию. Риск заражения, происходящий из-за границы, остается высоким", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.