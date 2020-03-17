Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое

"Сегодня подтвердились 29 новых случаев заражения, итого число заболевших у нас достигло 47. Последние инфицированные связаны с США, Ближним Востоком и Европой. Трое заболевших вернулись из паломнической поездки в Саудовскую Аравию. Риск заражения, происходящий из-за границы, остается высоким", - написал Коджа в Twitter.