Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T05:09+0300
https://ria.ru/20200317/1568700713.html
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568656905_0:309:3072:2037_1036x0_80_0_0_d5e9176525017e746b851b291bd6868e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое

00:07 17.03.2020 (обновлено: 05:09 17.03.2020)
9195
© REUTERS / Umit BektasРабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
© REUTERS / Umit Bektas
АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Турции увеличилось за сутки с 18 до 47 человек, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Сегодня подтвердились 29 новых случаев заражения, итого число заболевших у нас достигло 47. Последние инфицированные связаны с США, Ближним Востоком и Европой. Трое заболевших вернулись из паломнической поездки в Саудовскую Аравию. Риск заражения, происходящий из-за границы, остается высоким", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
716507
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19ТурцияВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами
Стамбул
В Турции закрывают общественные места из-за ситуации с коронавирусом
Сдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек
Плавучий космодром Морской старт
Прибывшее из США судно "Морской старт" швартуется на заводе в Славянке
Табличка горячей линии московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса
Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Эксперт оценил вероятность обвала курса до ста рублей за доллар
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
В Германии за сутки подтвердили еще более тысячи случаев коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
Лента новостейМолния