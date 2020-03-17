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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:05+0300
https://ria.ru/20200317/1568700646.html
ЕС может применить фискальные меры в размере 1% ВВП из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/77/1559267791_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_b40077d3dcf876e56d001dcac61cb495.jpg
РИА Новости

ЕС может применить фискальные меры в размере 1% ВВП из-за коронавируса

00:04 17.03.2020 (обновлено: 00:05 17.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости, Мария Князева. Еврогруппа заявляет о применении в Евросоюзе фискальных мер в размере около 1% ВВП в 2020 году для поддержки экономики на фоне коронавируса, однако этот показатель в итоге может оказаться намного больше, говорится в заявлении после заседания Еврогруппы, которая прошла в формате видеоконференции из-за распространения COVID-19.
Еврогруппа - совет министров финансов 19 стран еврозоны, обсудила в понедельник вместе с представителями прочих стран ЕС, не входящих в валютный блок, "меры реагирования на чрезвычайный человеческий и экономический кризис, вызванный коронавирусом".
"Столкнувшись с этими исключительными обстоятельствами, мы решили, что необходим незамедлительный, амбициозный и скоординированный ответ", - говорится в сообщении.
ЕС будет использовать все инструменты, необходимые для ограничения социально-экономических последствий вспышки COVID-19.
"Поэтому мы составили первый набор национальных и (надцинаональных - ред.) европейских мер. Предварительные оценки Еврокомиссии показывают, что общая финансовая поддержка экономики (ЕС – ред.) будет очень значительной. Пока мы приняли решение о фискальных мерах в размере в среднем около 1% ВВП на 2020 год для поддержки экономики", - отмечается в релизе.
При этом в заявлении отмечается, что в итоге цифры могут оказаться намного больше.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19ЕврогруппаЕвросоюзЭкономика
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