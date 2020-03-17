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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T05:10+0300
https://ria.ru/20200317/1568700542.html
Трамп попросил американцев не опустошать магазины
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РИА Новости

Трамп попросил американцев не опустошать магазины

00:00 17.03.2020 (обновлено: 05:10 17.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал американцев не копить запасы продуктов в связи с коронавирусом и заверил, что в стране всего в достатке.
Трамп в Twitter напомнил, что встречался в воскресенье с топ-менеджерами объединения продуктовых магазинов и поставщиков товаров.
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"Мы уверены, что поставки продолжат соответствовать спросу по всей стране", - написал Трамп, добавив, что магазины будут открыты "в любом случае" и что к этому прилагаются все усилия.

"Я прошу всех американцев держаться вместе и поддерживать соседей, не накапливая ненужное количество еды и продуктов первой необходимости. Вместе мы будем сильными и преодолеем этот вызов!" - заявил Трамп.

Белый дом в понедельник рекомендовал американцам не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей, отложить все поездки и работать по возможности из дома. Местным властям рекомендовано закрыть школы и все места скопления людей в районах, где отмечено распространение вируса. Эти рекомендации будут действовать ближайшие 15 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в США составило 4,2 тысячи человек, удвоившись за три дня. Сообщается от 74 случаях смерти от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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