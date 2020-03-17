https://ria.ru/20200317/1568694583.html

Вам варенье из огурцов или шишек? Где самые вкусные завтраки в России

Вам варенье из огурцов или шишек? Где самые вкусные завтраки в России - РИА Новости, 17.06.2021

Вам варенье из огурцов или шишек? Где самые вкусные завтраки в России

Овсянка или омлет — с утра, салат "Цезарь", паста — на обед или ужин. Не этот стандартный набор хочется видеть в меню, когда путешествуешь по российским... РИА Новости, 17.06.2021

2020-03-17T08:00

2020-03-17T08:00

2021-06-17T20:04

туризм

еда - туризм

туризм

абрау-дюрсо

республика крым

краснодарский край

мурманская область

республика карелия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Овсянка или омлет — с утра, салат "Цезарь", паста — на обед или ужин. Не этот стандартный набор хочется видеть в меню, когда путешествуешь по российским регионам с собственной интересной кухней. В Мурманской области, например, можно попробовать арктический завтрак, а в Карелии — калитки. О том, какие блюда предложат гостям отели — участники программы "Гастрономическая карта России" и какой перекус взять с собой на экскурсии, — в материале РИА Новости.Кумжа из Ловозера"Луковый пирог, блины, оленина варено-прессованная и сырокопченая или набор снеков из нее — кулек такого сушеного мяса очень удобно взять с собой в поход "за северным сиянием", — перечисляет координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.Все это предлагают в загородном отеле в Мурманской области, участнике "карты". Только нужно заказать за сутки.Планируется, что гостиницы, которые присоединятся к проекту, помимо традиционных завтраков, будут готовить и блюда местной кухни. Они даже станут своеобразным определением геолокации.Туристы могут выбрать, например, пирог с треской из Баренцева моря или с кумжей (есть такая рыба) из Ловозера. На десерт — варенье из диких ягод (морошка, брусника, клюква) и ватрушки с черникой.Каша с брусникой, шишками и фейхоа"Сырники, блины, оладьи, каши есть по всей России, — рассказывает Екатерина. — Но на Севере вам эти блюда подадут, например, с вареньем из морошки, брусники, в некоторых регионах Сибири — с вареньем из сосновых шишек, с кедровым орехом в сосновом сиропе, на Юге — с вареньем из фейхоа, мандариновых долек, кизила, инжира и розовых лепестков, а по маршруту Золотого кольца — с огуречным".И блины к завтраку везде разные: овсяные пекут в Устьянском районе Архангельской области, в Саранске — толстые пшенные под названием "пачат".Участники "Гастрономической карты России" — шеф-повар Кирилл Барков в своем ресторане и Катя Меркушева в этнокомплексе в Ижевске — кормят гостей табани (пышные оладьи из кислого дрожжевого теста) с зыретом (вязкая подливка из сока жареных потрохов) по рецепту знаменитых "Бурановских бабушек".А Алексей Ермаков на турбазе отдыха и рыбалки в городе Полярные Зори подает на завтрак оладьи в соусе из северных ягод (морошки, брусники) с чипсами из ягеля.Вместо кофе — игристоеНа Юге России у бренд-шефа Центра туризма в Абрау-Дюрсо Сергея Альшевского с утра можно отведать кровяную колбасу, молодые рассольные сыры, кубанский окорок, печеные томаты, яйца, творог, кефир, каши с садовой ягодой. А также местную рыбу — хамсу, черноморскую сельдь. Ко всем этим блюдам на завтрак в винодельческом регионе Краснодарского края подают охлажденное игристое.В Карелии туристам предлагают в отелях местные специалитеты: традиционные калитки (открытые пирожки) с разными начинками, рыбные деликатесы, например малосоленую карельскую форель, корюшку, ряпушку.Что такое подкогыльо"Каждый четвертый турист принимает решение о месте отдыха, ориентируясь на кухню, блюда, гастрономию, и смотрит отзывы еще до отъезда", — говорит советник руководителя Ростуризма Елена Лысенкова. Но найти местную еду не всегда просто, зачастую в гостиницах на завтрак предлагают стандартный набор — мясную и сырную нарезку, овощи, блюда из яиц, салаты."В Йошкар-Оле попробовать национальную кухню я смогла только в небольшом кафе "а-ля столовая" в спальном районе, — говорит путешественница из Мытищ Яна Чернышова. — Там я узнала, что такое подкогыльо — вареники с мясом или творогом, команмелну — слоеные блины, лашку — суп с клецками. В большинстве остальных кафе и ресторанов, как и в гостинице, предлагали обычное меню, то, что есть везде". Проверка шеф-поваромПо словам Екатерины Шаповаловой, традиционные рецепты регионов должны пройти "путь адаптации". Не вся местная кухня понятна туристам. Например, кафе в Элисте готов предложить фирменный калмыцкий чай с солью и молоком, но будут ли его пить?"Отобранные нами блюда кухни регионов России нужно адаптировать именно к вкусам современного потребителя, — поясняет Екатерина Шаповалова. — Эту работу мы проводим, когда вывозим опытных шеф-поваров из популярных ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга в регионы в экспедиции в составе нашей команды".По мнению начальника службы консьержей, президента РОО "Золотые ключи" Андрея Корыстова, развитие региональной кухни и представление ее в отелях — важный шаг. Вопрос стоимости дополнительного местного меню не стоит, так как речь идет о том, что растет и готовится, можно сказать, в шаговой доступности. Обустройство на завтраках отдельного меню, например азиатского, более затратно, но это было необходимо из-за спроса. Сейчас ситуация изменилась: ориентация — на внутренний туризм."Гастрономическая карта России" собирается на Урал. "Будем ломать стереотип об Урале — как говорится, не только уральские пельмени", — заключает Екатерина Шаповалова. В мае региональные блюда псковских поваров появятся в отелях города.

https://ria.ru/20191020/1559955168.html

https://ria.ru/20191101/1560442777.html

https://ria.ru/20190604/1555228181.html

республика крым

краснодарский край

мурманская область

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда - туризм, туризм, абрау-дюрсо, республика крым, краснодарский край, мурманская область, республика карелия