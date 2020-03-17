СМИ узнали, кого может сыграть Джим Керри в фильме Marvel

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. СМИ узнали, кого может сыграть американский актер Джим Керри в будущем блокбастере Marvel, СМИ узнали, кого может сыграть американский актер Джим Керри в будущем блокбастере Marvel, сообщает We got this covered.

Как рассказал источник изданию, звезду фильмов "Маска" и "Эйс Вентура" рассматривают на роль МОДОКа (мобильный организм для организации катастроф), суперзлодея со сверхчеловеческим интеллектом и врага Капитана Америки. Поклонники ждали, что персонаж появится в фильме "Первый мститель: Другая война" (2014 год), но этого не произошло.

По информации We got this covered, теперь МОДОКа включат в одну из франшиз пятой фазы киновселенной. Скорее всего, Джим Керри его только озвучит, а персонажа создадут на компьютере (у злодея огромная голова и маленькое тело из-за мутации, которой его подвергли ученые из организации АИМ. — Прим.ред.).

В августе СМИ писали, что МОДОК может быть задействован в сериале She-Hulk ("Женщина-Халк"), который должен выйти на платформе Disney+ или третьей части блокбастера "Человек-муравей" с Поллом Раддом в главной роли.