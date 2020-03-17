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2020-03-17T00:31+0300
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СМИ узнали, кого может сыграть Джим Керри в фильме Marvel
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РИА Новости

СМИ узнали, кого может сыграть Джим Керри в фильме Marvel

00:23 17.03.2020 (обновлено: 00:31 17.03.2020)
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© AFP 2020 / Marvel Comics/ Эрик Пауэлл/Robyn BeckСуперзлодей комиксов Marvel МОДОК/ Джим Керри
Суперзлодей комиксов Marvel МОДОК/ Джим Керри
© AFP 2020 / Marvel Comics/ Эрик Пауэлл/Robyn Beck
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. СМИ узнали, кого может сыграть американский актер Джим Керри в будущем блокбастере Marvel, сообщает We got this covered.
Как рассказал источник изданию, звезду фильмов "Маска" и "Эйс Вентура" рассматривают на роль МОДОКа (мобильный организм для организации катастроф), суперзлодея со сверхчеловеческим интеллектом и врага Капитана Америки. Поклонники ждали, что персонаж появится в фильме "Первый мститель: Другая война" (2014 год), но этого не произошло.
По информации We got this covered, теперь МОДОКа включат в одну из франшиз пятой фазы киновселенной. Скорее всего, Джим Керри его только озвучит, а персонажа создадут на компьютере (у злодея огромная голова и маленькое тело из-за мутации, которой его подвергли ученые из организации АИМ. — Прим.ред.).
В августе СМИ писали, что МОДОК может быть задействован в сериале She-Hulk ("Женщина-Халк"), который должен выйти на платформе Disney+ или третьей части блокбастера "Человек-муравей" с Поллом Раддом в главной роли.
Но все эти проекты представят не ранее 2021 года. Именно тогда завершится четвертая фаза киновселенной. Финальным фильмом станет блокбастер Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром".
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжим Керри
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