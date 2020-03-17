Море денег: ФРС пытается лечить коронавирус долларами

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Федеральная резервная система США предприняла экстренные меры для поддержки экономики. На внеплановом заседании 15 марта регулятор снизил целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Рынки этого, похоже, не оценили: фондовые индексы опять рухнули. Инвесторы констатируют, что ФРС уже не в состоянии воздействовать на ситуацию.

Около нуля

В конце февраля американский рынок пережил самое масштабное падение за девять лет. Чтобы успокоить инвесторов, ФРС впервые с 2008 года провела внеплановое заседание и опустила ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Это было 3 марта. Такая оперативность должна была убедить общество в том, что власти готовы оказать экономике всю необходимую помощь в условиях распространения коронавируса.

Но эффект оказался прямо противоположным — рынок резко упал. На торгах 4 марта индекс S&P потерял 2,91% — почти весь показанный накануне рост. Dow Jones, объединяющий акции топ-30 крупнейших компаний США, недосчитался 2,94%, а Nasdaq — 2,99%.

Аналитики тогда предупредили: у Федрезерва не остается других вариантов, кроме как продолжать снижение ставки. Тем более что этого требует Дональд Трамп.

Эксперты ведущего американского инвестбанка JPMorgan Chase считали, что ФРС опустит ставку до нуля уже в этом году — с вероятностью 50%. Этого ждал и рынок: шансы на то, что ставки пробьют уровень в один процент к концу 2020-го инвесторы оценили в 46%.

Но Федрезерв превзошел все ожидания. В воскресенье, 15 марта, регулятор провел второе экстренное заседание. И снизил ставки до нуля, чтобы сдержать панику на финансовых рынках.

Кроме того, ФРС заявила о программе скупки гособлигаций на 500 миллиардов долларов и ипотечных ценных бумаг — на 200 миллиардов. В последний раз к таким методам регулятор прибегал десять лет назад для борьбы с глобальным кризисом.

Дональд Трамп эти решения приветствовал, но указал: ФРС должна действовать еще решительнее.

Впрочем, все это не улучшило ситуацию. Инвесторы пришли к выводу, что регулятор в панике впустую растратил все инструменты влияния на рынок. После начала торгов в понедельник биржевые индексы обрушились на девять-десять процентов.

"Риски для инвесторов и финансового рынка сейчас не связаны с монетарной политикой, невозможно пандемию вылечить дешевыми деньгами", — указывает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF.

Давление на доллар

По мнению экспертов швейцарского банка Credit Suisse, попытки Федрезерва заливать пандемию коронавируса деньгами подорвут позиции доллара как мировой резервной валюты.

Как отмечают в Сredit Suisse, смягчение денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах, вызванное опасениями экономических последствий пандемии коронавируса, угрожает многолетнему росту доллара и укрепляет другие валюты во всем мире.

"Если доллар выглядел победителем, когда слабости американской экономики были скрыты, то теперь он все больше напоминает потенциального проигравшего, по крайней мере, в отношении защитных валют", — пишут экономисты Сredit Suisse.

"Дональд Трамп постоянно требует от ФРС ослабить доллар и перейти к отрицательным ставкам, что ударит по курсу американской валюты и резко снизит прибыльность долларовых активов", — подтверждает главный валютный стратег Morgan Stanley Ханс Редекер.

С этим прогнозом соглашаются и российские аналитики, отмечая, что переход к отрицательным ставкам лежит в русле нынешней тенденции — когда американский регулятор в большей мере учитывает интересы администрации, чем частных инвесторов.

"При отрицательных ставках Минфин США сможет быстрее реструктурировать рекордный долг, снизив при этом отчисления по процентам с госзаймов и сократив бюджетный дефицит. Доллар продолжит терять позиции, что, впрочем, положительно скажется на росте ВВП страны", — объясняет Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс".

Поддержка рублю

Резкое смягчение монетарной политики ФРС окажет поддержку российской валюте, однако в условиях низких нефтяных цен эффект будет не очень заметным.

"Снижение ставки ФРС при неизменной ставке ЦБ России при прочих равных должно укреплять рубль, так как спред увеличивается и желание заработать на российских ОФЗ через заимствование подешевевших долларов сильнее. Но в текущей ситуации скорее замедлится отток иностранных инвестиций с российского рынка, и ЦБ будет проще сдерживать курс", — предполагает Андрей Березин, управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management.

В то же время Банку России открывается пространство для маневра — как в аспекте будущего снижения ставки, так и с точки зрения времени, необходимого для принятия решения.

Как отмечает Валерий Емельянов, у ЦБ есть возможность спокойно оценить влияние на рынок объявленных в США мер.