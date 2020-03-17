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Море денег: ФРС пытается лечить коронавирус долларами
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РИА Новости

Море денег: ФРС пытается лечить коронавирус долларами

08:00 17.03.2020 (обновлено: 17:59 01.06.2020)
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© AFP 2020 / Johannes Eisele Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже. 16 июля 2019
Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже. 16 июля 2019
© AFP 2020 / Johannes Eisele
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Федеральная резервная система США предприняла экстренные меры для поддержки экономики. На внеплановом заседании 15 марта регулятор снизил целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Рынки этого, похоже, не оценили: фондовые индексы опять рухнули. Инвесторы констатируют, что ФРС уже не в состоянии воздействовать на ситуацию.

Около нуля

В конце февраля американский рынок пережил самое масштабное падение за девять лет. Чтобы успокоить инвесторов, ФРС впервые с 2008 года провела внеплановое заседание и опустила ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Это было 3 марта. Такая оперативность должна была убедить общество в том, что власти готовы оказать экономике всю необходимую помощь в условиях распространения коронавируса.
Но эффект оказался прямо противоположным — рынок резко упал. На торгах 4 марта индекс S&P потерял 2,91% — почти весь показанный накануне рост. Dow Jones, объединяющий акции топ-30 крупнейших компаний США, недосчитался 2,94%, а Nasdaq — 2,99%.
Аналитики тогда предупредили: у Федрезерва не остается других вариантов, кроме как продолжать снижение ставки. Тем более что этого требует Дональд Трамп.
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Эксперты ведущего американского инвестбанка JPMorgan Chase считали, что ФРС опустит ставку до нуля уже в этом году — с вероятностью 50%. Этого ждал и рынок: шансы на то, что ставки пробьют уровень в один процент к концу 2020-го инвесторы оценили в 46%.

Но Федрезерв превзошел все ожидания. В воскресенье, 15 марта, регулятор провел второе экстренное заседание. И снизил ставки до нуля, чтобы сдержать панику на финансовых рынках.

Кроме того, ФРС заявила о программе скупки гособлигаций на 500 миллиардов долларов и ипотечных ценных бумаг — на 200 миллиардов. В последний раз к таким методам регулятор прибегал десять лет назад для борьбы с глобальным кризисом.
Дональд Трамп эти решения приветствовал, но указал: ФРС должна действовать еще решительнее.
Впрочем, все это не улучшило ситуацию. Инвесторы пришли к выводу, что регулятор в панике впустую растратил все инструменты влияния на рынок. После начала торгов в понедельник биржевые индексы обрушились на девять-десять процентов.
"Риски для инвесторов и финансового рынка сейчас не связаны с монетарной политикой, невозможно пандемию вылечить дешевыми деньгами", — указывает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF.
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Давление на доллар

По мнению экспертов швейцарского банка Credit Suisse, попытки Федрезерва заливать пандемию коронавируса деньгами подорвут позиции доллара как мировой резервной валюты.
Как отмечают в Сredit Suisse, смягчение денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах, вызванное опасениями экономических последствий пандемии коронавируса, угрожает многолетнему росту доллара и укрепляет другие валюты во всем мире.
"Если доллар выглядел победителем, когда слабости американской экономики были скрыты, то теперь он все больше напоминает потенциального проигравшего, по крайней мере, в отношении защитных валют", — пишут экономисты Сredit Suisse.
"Дональд Трамп постоянно требует от ФРС ослабить доллар и перейти к отрицательным ставкам, что ударит по курсу американской валюты и резко снизит прибыльность долларовых активов", — подтверждает главный валютный стратег Morgan Stanley Ханс Редекер.
С этим прогнозом соглашаются и российские аналитики, отмечая, что переход к отрицательным ставкам лежит в русле нынешней тенденции — когда американский регулятор в большей мере учитывает интересы администрации, чем частных инвесторов.

"При отрицательных ставках Минфин США сможет быстрее реструктурировать рекордный долг, снизив при этом отчисления по процентам с госзаймов и сократив бюджетный дефицит. Доллар продолжит терять позиции, что, впрочем, положительно скажется на росте ВВП страны", — объясняет Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс".

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Поддержка рублю

Резкое смягчение монетарной политики ФРС окажет поддержку российской валюте, однако в условиях низких нефтяных цен эффект будет не очень заметным.

"Снижение ставки ФРС при неизменной ставке ЦБ России при прочих равных должно укреплять рубль, так как спред увеличивается и желание заработать на российских ОФЗ через заимствование подешевевших долларов сильнее. Но в текущей ситуации скорее замедлится отток иностранных инвестиций с российского рынка, и ЦБ будет проще сдерживать курс", — предполагает Андрей Березин, управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management.

В то же время Банку России открывается пространство для маневра — как в аспекте будущего снижения ставки, так и с точки зрения времени, необходимого для принятия решения.
Как отмечает Валерий Емельянов, у ЦБ есть возможность спокойно оценить влияние на рынок объявленных в США мер.
Впрочем, аналитик указывает на то, что момент для снижения ключевой ставки в России сейчас неудачный — из-за резкой девальвации рубля и повышения инфляционных рисков. Более вероятны меры, направленные на охлаждение валютного рынка. Например, с помощью приостановки цикла снижения ставки или, в крайнем случае, временного возврата к ее повышению.
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Dow JonesNasdaqДональд ТрампФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СШАЭкономика
Популярные комментарии
Надеюсь это не поможет и рухнет все!
17 марта, 08:26
Ярослав Винокуров
2241008
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