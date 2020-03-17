В Японии раньше срока расцвела вишня

Цветение сакуры в парке Синдзюку-Гёэн в Токио, Япония

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Метеорологическое агентство Японии объявило о раннем начале цветения сакуры в Токио, Метеорологическое агентство Японии объявило о раннем начале цветения сакуры в Токио, сообщает NewsOnJapan.

В саду у храма Ясукуни на вишневом дереве сорта сомэй-есино раскрылось не менее пяти цветов. Именно с этим видом сакуры ассоциируется сезон ее цветения в Японии.

Согласно данным, вишня распускается на двенадцать дней раньше, чем обычно. Учет ведется с 1953 года.