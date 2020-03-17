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Туризм
2020-03-17T03:00+0300
https://ria.ru/20200317/1568680108.html
В Японии раньше срока расцвела вишня
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РИА Новости

В Японии раньше срока расцвела вишня

02:59 17.03.2020 (обновлено: 03:00 17.03.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЦветение сакуры в парке Синдзюку-Гёэн в Токио, Япония
Цветение сакуры в парке Синдзюку-Гёэн в Токио, Япония
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Метеорологическое агентство Японии объявило о раннем начале цветения сакуры в Токио, сообщает NewsOnJapan.
В саду у храма Ясукуни на вишневом дереве сорта сомэй-есино раскрылось не менее пяти цветов. Именно с этим видом сакуры ассоциируется сезон ее цветения в Японии.
Согласно данным, вишня распускается на двенадцать дней раньше, чем обычно. Учет ведется с 1953 года.
Метеорологи сообщают, что по всей стране цветение вишневых деревьев начнется раньше, а на западе и востоке — уже на следующей неделе.
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