В Японии раньше срока расцвела вишня

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Метеорологическое агентство Японии объявило о раннем начале цветения сакуры в Токио, сообщает NewsOnJapan.
В саду у храма Ясукуни на вишневом дереве сорта сомэй-есино раскрылось не менее пяти цветов. Именно с этим видом сакуры ассоциируется сезон ее цветения в Японии.
Согласно данным, вишня распускается на двенадцать дней раньше, чем обычно. Учет ведется с 1953 года.
Метеорологи сообщают, что по всей стране цветение вишневых деревьев начнется раньше, а на западе и востоке — уже на следующей неделе.
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