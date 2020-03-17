В США родился щенок-единорог с одним ухом

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Щенка золотистого ретривера из Мичигана прозвали единорогом из-за того, что у собаки только одно ухо на макушке, сообщает Upi.
Зовут его Rae – "еаr", то есть "ухо" по-английски наоборот. Собака родилась с аномалией, а после операции ухо стало подниматься выше. Рэй жила в больнице, откуда ее забрала к себе одна из сотрудниц.
Брианна Аардема рассказала, что с первого взгляда очаровалась щенком и решила взять ее к себе, несмотря на проблемы со здоровьем.
Теперь у Рэй есть свой аккаунт в соцсети с десятками тысяч подписчиков. Пользователям очень нравится щенок-единорог.