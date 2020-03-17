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2020-03-17T04:46+0300
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Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
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РИА Новости

Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера

04:46 17.03.2020
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© Фото : предоставлено "Каро фильм"Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1
© Фото : предоставлено "Каро фильм"
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Дэниел Рэдклифф обвинил Гарри Поттера в том, что "мальчик, который выжил" превратил его в алкоголика, сообщает Independent.
Актер выступил с таким заявлением на радиопередаче Desert Island Discs.
Он рассказал ведущей Лорен Лэверн: "Очень быстро я понял, что если я где-то выпиваю, то даже это людям интересно. Ведь это был не просто какой-то пьянчужка, а "О, смотрите, Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!".
Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским". По его словам, для многих "это было смешно по определению".
Актер поделился, что в результате он "выпивал больше и напивался сильнее, и делал это много лет".
"Все, что было выпито ближе к концу съемок и уже после того, как они завершились, - это была паника, я просто не очень понимал, что делать дальше и в трезвом состоянии мне было некомфортно", - добавил он.
Рэдклифф, который много пил с 2010 года, поблагодарил семью и друзей, за то, что они помогли ему пережить тяжелые времена. Ранее он рассказывал, что много раз пытался бросил пить и в результате это ему удалось с помощью друзей.
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КультураКино и сериалыНовости культурыГарри ПоттерКиноДэниел Рэдклифф
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