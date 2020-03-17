Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Дэниел Рэдклифф обвинил Гарри Поттера в том, что "мальчик, который выжил" превратил его в алкоголика, Дэниел Рэдклифф обвинил Гарри Поттера в том, что "мальчик, который выжил" превратил его в алкоголика, сообщает Independent.

Актер выступил с таким заявлением на радиопередаче Desert Island Discs.

Он рассказал ведущей Лорен Лэверн: "Очень быстро я понял, что если я где-то выпиваю, то даже это людям интересно. Ведь это был не просто какой-то пьянчужка, а "О, смотрите, Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!".

Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским". По его словам, для многих "это было смешно по определению".

Актер поделился, что в результате он "выпивал больше и напивался сильнее, и делал это много лет".

"Все, что было выпито ближе к концу съемок и уже после того, как они завершились, - это была паника, я просто не очень понимал, что делать дальше и в трезвом состоянии мне было некомфортно", - добавил он.