Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В первую десятку регионов России для санаторного отдыха этой весной входят Крым, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Республика Башкортостан и Республика Алтай, сообщает ТурСтат.
Спрос на весенний отдых в санаториях за год вырос на пять процентов.
В десятку регионов, где интерес к такому туризму увеличился больше всего, вошли Пермский край, Свердловская область, Республика Адыгея, Волгоградская область, Тюменская область, Кировская область, Саратовская область, Республика Хакасия, Республика Башкортостан и Алтайский край.