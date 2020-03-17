Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной

Пациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В первую десятку регионов России для санаторного отдыха этой весной входят Крым, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Республика Башкортостан и Республика Алтай, сообщает ТурСтат.

Спрос на весенний отдых в санаториях за год вырос на пять процентов.