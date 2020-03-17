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Туризм
2020-03-17T05:01+0300
https://ria.ru/20200317/1568658669.html
Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
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РИА Новости

Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной

05:01 17.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В первую десятку регионов России для санаторного отдыха этой весной входят Крым, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Республика Башкортостан и Республика Алтай, сообщает ТурСтат.
Спрос на весенний отдых в санаториях за год вырос на пять процентов.
В десятку регионов, где интерес к такому туризму увеличился больше всего, вошли Пермский край, Свердловская область, Республика Адыгея, Волгоградская область, Тюменская область, Кировская область, Саратовская область, Республика Хакасия, Республика Башкортостан и Алтайский край.
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