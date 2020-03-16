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2020-03-17T06:04+0300
https://ria.ru/20200316/1568700415.html
Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года
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РИА Новости

Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

23:55 16.03.2020 (обновлено: 06:04 17.03.2020)
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© AP Photo / Richard DrewТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Крупнейший американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии в понедельник обрушился на почти 3 тысячи пунктов, или на 13%, что стало худшим падением с "черного понедельника" 1987 года.
По числу потерянных пунктов 16 марта - вообще худший день в истории Dow Jones.
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Историческая сделка произошла уже после официального завершения торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. На 16.04 (23.04 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) обрушился на 12,93%, до 20917,53 пункта или на 2997,10 пункта.
Индекс обвалился после заявления президента США Дональда Трампа о возможно надвигающейся рецессии и о том, что пандемия коронавируса может продлиться до июля-августа.
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Dow JonesКоронавирусыНью-Йоркская фондовая биржаСШАЭкономика
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