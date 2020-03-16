Хакеры пытались взломать системы минздрава США

"Последние 24 часа мы наблюдали большой всплеск активности в отношении компьютерных систем и сайта министерства здравоохранения. К счастью, у нас очень мощные барьеры. Проникновения в сети не было, спада в работе системы не было... Мы предприняли очень серьезные защитные действия. Источник тех активных действий выясняется. Но взлома данных не было", - сказал он.