Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:48+0300
https://ria.ru/20200316/1568700246.html
Трамп заявил, что не хотел бы повторять тест на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567993879_190:0:2793:1464_1036x0_80_0_0_9991e2aeead3d6b57e00b064bd28be6b.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что не хотел бы повторять тест на коронавирус

23:46 16.03.2020 (обновлено: 23:48 16.03.2020)
878
© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что не хотел бы вновь проходить тест на коронавирус, ему не понравилось.
"Я бы не стал делать это каждый день. У нас очень хорошие врачи в Белом доме, но все же это медицинский анализ", - рассказал Трамп на брифинге в понедельник.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса COVID-19
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
Ранее президента США проверили на коронавирус после того, как участники его встречи с президентом Бразилии во Флориде заразились COVID-19. Трамп рассказал, что его врач не считал необходимым проводить тест из-за отсутствия у него симптомов, но он принял решение провериться на коронавирус из-за давления со стороны и постоянных вопросов журналистов об этом.
Ранее посольство Бразилии в Вашингтоне сообщило о положительных результатах анализов на коронавирус поверенного в делах посла Нестора Фостера, это уже третий член делегации, которая присутствовала на встрече с Трампом, с положительным диагнозом на вирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:122974
14 марта, 10:09
071002
Обсудить 1
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп попросил американцев не опустошать магазины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как "травить" коронавирус
Президент США Дональд Трамп
Откладывать праймериз из-за коронавируса не очень хорошо, заявил Трамп
Хакер
Хакеры пытались взломать системы минздрава США
Президент США Дональд Трамп
Трамп уверен, что рынки восстановятся, когда коронавирус пройдет
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое
Флаги стран Евросоюза
Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику
Защитная маска на улице Нью-Йорка
В США подтвердили более 4,2 тысячи случаев коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп не исключил, что экономика США движется в направлении рецессии
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса в США
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Флаг ЕС в Брюсселе
В Еврогруппе опасаются серьезного экономического спада из-за пандемии
Пентагон
Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для борьбы с COVID-19
Женщина в медицинской маске в Париже
Во Франции перестанут начислять счета за услуги ЖКХ из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
Лента новостейМолния