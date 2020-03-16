Трамп заявил, что не хотел бы повторять тест на коронавирус

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп рассказал, что не хотел бы вновь проходить тест на коронавирус , ему не понравилось.

"Я бы не стал делать это каждый день. У нас очень хорошие врачи в Белом доме, но все же это медицинский анализ", - рассказал Трамп на брифинге в понедельник.

Ранее президента США проверили на коронавирус после того, как участники его встречи с президентом Бразилии во Флориде заразились COVID-19. Трамп рассказал, что его врач не считал необходимым проводить тест из-за отсутствия у него симптомов, но он принял решение провериться на коронавирус из-за давления со стороны и постоянных вопросов журналистов об этом.

Ранее посольство Бразилии в Вашингтоне сообщило о положительных результатах анализов на коронавирус поверенного в делах посла Нестора Фостера, это уже третий член делегации, которая присутствовала на встрече с Трампом, с положительным диагнозом на вирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф