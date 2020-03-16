Макрон заявил о переносе второго тура муниципальных выборов во Франции

ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Второй тур муниципальных выборов во Второй тур муниципальных выборов во Франции будет перенесен из-за эпидемии коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем телеобращении к нации в понедельник.

"В этом контексте, после консультаций с главами Сената и Национального собрания, а также моими предшественниками ( Франсуа Олландом Николя Саркози ) я принял решение, что второй тур муниципальных выборов будет перенесен", - заявил Макрон.

Первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся в воскресенье 15 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.