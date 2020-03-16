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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:44+0300
https://ria.ru/20200316/1568700205.html
Макрон заявил о переносе второго тура муниципальных выборов во Франции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564817512_0:116:2482:1512_1036x0_80_0_0_f72e3983ba16c9668222ad190b4adafd.jpg
РИА Новости

Макрон заявил о переносе второго тура муниципальных выборов во Франции

23:44 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Второй тур муниципальных выборов во Франции будет перенесен из-за эпидемии коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем телеобращении к нации в понедельник.
"В этом контексте, после консультаций с главами Сената и Национального собрания, а также моими предшественниками (Франсуа Олландом и Николя Саркози) я принял решение, что второй тур муниципальных выборов будет перенесен", - заявил Макрон.
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Первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся в воскресенье 15 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.
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