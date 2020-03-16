Лукашенко рассказал, как "травить" коронавирус

МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом , сообщает белорусский телеканал СТВ

"Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт - "травить" этот вирус. Но не на работе", - сказал Лукашенко на встрече с назначенными на различные должности чиновниками. Фрагмент встречи показал телеканал.

Президент пожелал назначенцам здоровья и успехов. "Сегодня сходите в сауну, сухую. Ну а если два-три раза в неделю - тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 (градусов) не выдерживает", - добавил он.

По последним официальным данным, в Белоруссии зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев выявления РНК нового вируса. Из тех, у кого был диагностирован этот коронавирус, трое уже выздоровели и выписаны из больниц, еще трое – готовятся к выписке.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.