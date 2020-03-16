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Лукашенко рассказал, как "травить" коронавирус
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РИА Новости

Лукашенко рассказал, как "травить" коронавирус

23:44 16.03.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.
"Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт - "травить" этот вирус. Но не на работе", - сказал Лукашенко на встрече с назначенными на различные должности чиновниками. Фрагмент встречи показал телеканал.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
Президент пожелал назначенцам здоровья и успехов. "Сегодня сходите в сауну, сухую. Ну а если два-три раза в неделю - тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 (градусов) не выдерживает", - добавил он.
По последним официальным данным, в Белоруссии зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев выявления РНК нового вируса. Из тех, у кого был диагностирован этот коронавирус, трое уже выздоровели и выписаны из больниц, еще трое – готовятся к выписке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Здоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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